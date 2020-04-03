"El. Venizelos" isimli kruvaziyerin Pire Limanı'ndaki bekleyişi devam ediyor
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Pire Limanı, Yunanistan, Güncel

"El. Venizelos" isimli kruvaziyerin Pire Limanı'ndaki bekleyişi devam ediyor

Yolcu ve mürettebatında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen "El. Venizelos" isimli kruvaziyerin, Yunanistan'ın Pire Limanı'ndaki karantinası sürüyor.

03.04.2020 18:32 | Son Güncelleme: 03.04.2020 18:32

Yolcu ve mürettebatında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen "El. Venizelos" isimli kruvaziyerin, Yunanistan'ın Pire Limanı'ndaki karantinası sürüyor.

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yunanistan bayraklı, kaptanı ve 36 kişilik Yunan mürettebatın yanı sıra 160 Türk ve 187 üçüncü ülke vatandaşını taşıyan kruvaziyerin Pire Limanı'ndaki bekleyişinin sürdüğünü, Yunan sağlık ekiplerinin sık sık gemiye çıkarak kontrollerini devam ettirdiğini söyledi.

Yunan makamlarının resmi açıklamalarına göre, bu aşamada kruvaziyerdeki 119 kişide virüs belirtilerine rastlandığını belirten Özügergin, test sonuçlarının kesin olarak açıklanmasının ardından negatif görülenlerin karaya çıkartılarak uygun yerde misafir edileceğini, virüs taşıdığı belirlenenlerin ise tedavilerinin gemide yapılacağını dile getirdi.

Özügergin, Yunan makamları ve gemiyi kiralayan Türk şirketiyle temas ve eş güdüm içinde bulunduklarını vurgulayarak, gerek gemide kalanlar, gerekse karaya çıkartılacak olanların sağlık ve erzak gibi tüm ihtiyaçlarının karşılanmasının teminat altına alındığını kaydetti.

Virüs tespit edilen yolculardan 65'i Türk vatandaşı

Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Nikos Hardalias, koronavirüs testi pozitif çıkan mürettebat ve yolcuların tedavilerinin kruvaziyerde yapılacağını, testleri negatif çıkanların ise Atina'da bir otelde 14 gün süreyle karantinaya alınacaklarını açıkladı.

Hardalias, koronavirüs tespit edilen yolculardan 65'inin Türk vatandaşı olduğunu söyledi.

Kruvaziyerin bağlı olduğu Amerika Florida merkezli "Miray International" ve "Miray Cruises" gemicilik şirketinden yapılan açıklamada, Yunan makamlarının gemideki personelden 119 kişide virüs bulgusuna rastlanıldığı bilgisini paylaştığı aktarıldı.

Açıklamada, personelden önceki gün hastaneye kaldırılan 2 kişi dışında hiçbirinin ciddi sağlık probleminin bulunmadığı, kruvaziyerdeki tüm personelin her türlü ihtiyacının giderildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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