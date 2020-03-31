El ve Bileklerde kullanılan takılar hijyenin sağlanmasını zorlaştırıyor!
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Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Güncel

El ve Bileklerde kullanılan takılar hijyenin sağlanmasını zorlaştırıyor!

"COVID 19 pandemisinin yayılmasını önlemenin en önemli yolu el hijyenidir" diyen Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Özlem Su Küçük, "El yıkama esnasında mümkünse el ve bileklerdeki tüm takılar çıkarılmalıdır. Antibakteriyel içerikli sabunlar yerine renksiz ve kokusuz sabunlar tercih edilmelidir" dedi.

31.03.2020 10:26 | Son Güncelleme: 31.03.2020 10:26
El ve Bileklerde kullanılan takılar hijyenin sağlanmasını zorlaştırıyor!

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Dermatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem Su Küçük, "Ellerimizi mikroplardan arındırmak için su (sıcak olmayan) ve sabun ile yıkamamız gerekmektedir. Sabun tercihimiz ise antibakteriyel ürünler yerine renksiz ve kokusuz doğal sabunlardan yana olmalıdır. Özellikle egzaması olan kişilerde antibakteriyel sabunlar virüse etki etmediği gibi deride daha fazla hasara yol açabilmektedir. Ellerin, el parmak aralarının, avuç içinin, el dış yüzeyinin, tırnakların iç kısmının, el bileklerinin ortalama 20 saniye gibi bir süre ile yıkanması yeterli olacaktır. Eğer su ve sabuna ulaşamıyorsak kolonya veya alkol bazlı dezenfektan kullanılabiliriz. Bilinçsizce gereğinden fazla ve uzun süreli el yıkamak özellikle alkol içeren dezenfektan ve kolonya gibi ürünleri sıklıkla deriye temas ettirmek doğru değildir. El ve bileklerde kullanılan takılar, mümkünse el yıkama esnasında çıkarılarak ayrıca dezenfekte edilmelidir" diye konuştu.

"Özellikle el egzaması ve atopik egzaması olan kişiler için dezenfektan ve kolonya kullanımı konusu çok önemlidir" diyen Prof. Dr. Özlem Su Küçük, konu ile ilgili detayları şu şekilde aktardı:

"Zaten cilt bariyer fonksiyon bozukluğu olan bu kişilerin derileri kuru ve hassastır. Bu kişilerin, el, yüz ve vücut temizliğine dikkat etmeleri, el, yüz ve vücut temizliğinden sonra deri bariyerini güçlendirici renksiz, kokusuz ve yağ bazlı nemlendirici (en basit olarak mineral yağ veya vazelin) ürünler kullanmalarını öneriyoruz. Egzama tedavisinde nemlendirici kremler yeterli gelmezse doktor kontrolünde kısa süreli kortizonlu kremler de kullanılabilmektedir. Egzama, sedef gibi deri hastalığı olan ve özellikle bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar kullanan kişiler, zorunlu olmadıkça ev dışına çıkmamalıdır. Çünkü bağışıklık sistemi açısından zayıf olan bu kişiler, ayrıca tedavide kullanılan ilaçların da etkisi ile yüksek risk grubunda yer almaktadır."

Prof. Dr. Özlem Su Küçük, cilt kuruluğu olanları da şu sözlerle uyardı:

"Ciddi anlamda derileri kuru, tahrişe ve alerjiye yatkın olan kişilerin dezenfektan ve kolonya yerine sabunla el ve yüz temizliğini gerçekleştirmeleri ve ardından cilt bariyerini onarıcı nemlendirici bir ürün kullanmaları son derece önemlidir. Kıyafetlerini sabun tozu ile yüksek ısıda yıkamaları ve çok iyi durulamaları da önem teşkil etmektedir."

Kaynak: Bültenler

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