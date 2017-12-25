El ve Ayaklarını Bağladığı Oğlunu Hortumla Dövdü (2)

GÖRÜNTÜLERİN NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİĞİ BİLİNMİYOR



Bir babanın el ve ayaklarını bağladığı oğlunu hortum ile dövdüğü görüntülerin, yaklaşık 1 ay önce Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde çekildiği ileri sürülmüştü.



Bugün sosyal medyada paylaşılan ve büyük tepki çeken aynı görüntülerle ilgili Suruç Kaymakamlığı'nın talimatıyla savcılık tarafından soruşturma açılmış, ancak görüntülerin nerede ve ne zaman çekildiği tespit edilememişti.