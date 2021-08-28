El ve ayakları bantlanıp soyulan esnafın komşuları o anları anlattı

Bursa'da bir iş adamının el ve ayaklarını bantlayarak 12 bin dolar ve cep telefonunu gasp eden şüpheliler kısa süre içinde gözaltına alındı.

Bursa'da bir iş adamının el ve ayaklarını bantlayarak 12 bin dolar ve cep telefonunu gasp eden şüpheliler kısa süre içinde gözaltına alındı. Olay anlar bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. İş adamının yardımına koşan çevre esnafı o anları anlattı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Altınova Mahallesinde bulunan hazır yemek firmasında meydana geldi. İddiaya göre, işçilerin paydos etmesi üzerine ofiste tek başına kalan 40 yaşındaki Muhammet V, 4 kişi tarafından darp edildikten sonra, elleri ve ayakları bağlanarak etkisiz hale getirildi. Dört şüpheli ofisteki kasanın içinde bulunan 12 bin dolar ve cep telefonunu alarak kayıplara karıştı. Elleri ve ayakları bağlı iş yeri sahibi, kendisini dışarı atarak çevredeki esnaftan yardım istedi.

"Aşağıya indiğinde ağzı burnu dağılmış haldeydi"

Olay sonrası elleri, ağzı ve ayakları bağlı olan Muhammet V.'nin kendi imkanlarıyla kapıya çıktığını söyleyen ve koşarak yardım ettiklerini aktaran oto tamircisi Abdullah Sarıkoca, "Arkadaşımla sohbet ettiğim sırada yan dükkanın sahibi elleri, ayakları ve ağzı bantlı şekilde aşağı inmiş. Yan dükkanda bulunan arkadaşımı çağırdım. Birlikte ellerini çözüp ağzındaki bandı söktük. Bize soyulduğunu söyledi. "120 bin liraya yakın bir miktar paramı alıp kaçtılar" dedi. Biz de peşlerinden koşturduk ancak yakalayamadık. Sokağa döndüğümüzde polise haber verdik. Gelen ekiplere güvenlik kamerası kayıtlarını verdik. Olayı ilk gören benim. Aşağıya indiğinde çok kötü bir haldeydi. Ağzı, burnu dağılmış bir haldeydi. Ellerini ayaklarını bağlayıp ölsün diye yukarıda bırakmışlar" diye anlattı.

Darp edilerek parası ve cep telefonu çalınan Muhammet V.'ye yardım eden ve sakinleşmesini sağlayan esnaf Emrullah Öncel ise; "Sokakta bir gürültü oldu. Arkadaşımın bağırması üzerine dışarıya çıktım. Yan tarafımızdaki esnaf arkadaşımızın ellerinin ve ayaklarının bağlı olduğunu gördüm. Ağzındaki ve ellerindeki bantları çözdük. Yardımcı olmak amacıyla su verdik. Ağzını açtığımızda 4 kişinin geldiğini, 12 bin dolar parasının çalındığını ve arka sokağa doğru kaçtıklarını söyledi. Bizde arkadaşlarla peşlerinden koştuk ama yakalayamadık. Sokağa döndüğümüzde polisler gelmişti ve çalışmalara başlamıştı" ifadelerini kullandı.

Gasp olayını azmettirenin çalışanın olduğu ortaya çıktı

Olayın ardından harekete geçen ekipler çevredeki ve iş yerindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüphelilerin eşgalini belirleyen ekipler aracında iş verene ait olduğunu belirledi. Çevrede araştırma başlatan ekipler olayın azmettiricisi olduğunu belirlediği çalışanı iş verenin aracının içerisinde olay yerine tekrar kontrol amaçlı gelip ortamı incelerken yakaladı. Gasp olayını gerçekleştirenlerden 3 kişiyi ise ifade doğrultusunda saklandıkları yerde yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelinin olayı gerçekleştirmeden önce 1 ay boyunca en çok paranın ne zaman geldiğini ve nerede gizlendiğini gözlemlediği ve sonrasında beraberindeki 4 kişiyle olayı gerçekleştirdiği öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Olayı gerçekleştiren zanlılardan birisinin ise firarda olduğu öğrenildi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, iş yerinin önüne hafif ticari araçla gelen ve tıbbi yüz maskesi takan şahıslar, içeri girip kısa süre sonra tekrar dışarı çıkıyor. Diğer bir açıda ise, iş adamı elleri ve ayakları bağlı vaziyette kendisini dışarı atarak yardım istiyor. Çevre esnaf ise yardıma koşarak ellerindeki ve ayaklarındaki bantları çözüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı