Terleme, vücudun düzenlediği normal bir süreçtir. Terleme ortak bir sorundur ancak kesintisiz terli ellerle yaşamak bazı sorunlara neden olabilir. Genellikle panik atak, endişe, stres, sinirlilik ve depresyon ile terleme tetiklenir. Aynı zamanda terleme kalıtsal bir sorun da olabilir. El terlemesinin nasıl oluştuğu henüz bilinmemektedir bu terleme sorununa bir çok sorun neden olabilmektedir. Bazen düşük kan şekeri, aktif tiroid, kalp krizi, sinir sistemi rahatsızlıkları, menopoz ve alkol kullanımı gibi sorunlar terlemenin belirtisi olabileceğinden terleme sorununu ciddiye almalısınız. Kullanılan bazı ilaçlar vücutta eller de dahil olmak üzere aşırı terleme oluşturabilir. El terlemesi sorunundan rahatsız olamaya başladıysanız sizler için araştırmış olduğumuz doğal yöntemleri deneyebilirsiniz. İşte el terlemesi nasıl geçer sorusunun cevapları… Bebek pudrası Terli ellerden kurtulmanın en basit ve etkili yöntemlerinden biri bebek pudrasıdır. Bebek pudrası nemi emerek doğal bir ter önleyici olarak çalışır. Ayrıca elde hoş olmayan kokuları da yok eder. Çantanızda küçük bir şişe bebek pudrası taşıyarak, terleyen ellerinizi kıyafetlerinize silmeden durdurabilirsiz. Elma sirkesi Terleyen elleriniz için elma sirkesi kullanabilirsiniz. Vücudunuzdaki pH seviyelerini dengeler. Ayrıca, cildinizin gözeneklerini sıkarak aşırı terlemeyi kontrol etmenize büyük ölçüde yardımcı olur. Elma sirkeli içebilir veya ellerinize sürebilirsiniz. 2 çay kaşığı elma sirkesini bir bardak ılık suyla karıştırıp biraz bal ekleyebilirsiniz. Aşırı terleme ile mücadele etmek için günde bir kez içebilirsiniz. Elma sirkesini kağıt havluya dökün ve ellerinizi silmek için kullanın. Günde birkaç kez tekrarlayabilirsiniz. Başka bir yöntem olarak elma sirkesini su ile karıştırın ve ellerinizi 5 dakika kadar bu karışımda bekletin sonra sabun ile yıkayın. Adaçayı Adaçayı, ciltteki fazla yağlarını yok etmeye yardımcı olur ve terlemeyi engeller. Ayrıca, terleme sonucu oluşan kokuyu da azaltır. Adaçayı B vitamini ve magnezyum bakımından zengindir ve bu da ter bezlerinin aktif olmasını engeller. Adaçayını büyük bir kase sıcak suya koyun. Kapağını kapatın ve 15 dakika kadar demleyin. Terli ellerinizi günde 1 veya 2 kez bu suda 30 dakika boyunca batırın. Kurutulmuş adaçayını bir beze sarın ve cebinizde taşıyın. Teri emmek ve önlemek için elinizin çevresine koyun. Bunlara ek olarak, ellerinizdeki teri azaltmak için her gün 1 fincan adaçayı içebilirsiniz. Siyah çay Çaydaki tanik asit terleme bezlerini azaltmaya yardımcı olur. Nemli siyah çay poşetlerini terli ellerinizde her gün birkaç dakika tutun ya da terli ellerinizi zaman zaman silmek için nemli çay poşetlerini kullanın. Alternatif olarak, bir fincan sıcak suya 3 veya 4 siyah çay poşeti koyun, 5 dakika kadar demleyin ve ardından her gün 30 dakika boyunca ellerinizi ıslatın. Karbonat Karbonat terleyen eller için hızlı ve ucuz bir çözümdür. Karbonat aşırı terlemeyi kontrol etmeye yardımcı olan alkalik bir doğaya sahiptir ve aynı zamanda terin çabucak buharlaşmasını sağlar. Üstelik ter önleyici olarak çalışır ve nemi etkili bir şekilde emer. Bir kase ılık suda 2 ila 3 çorba kaşığı karbonatı karıştırın. Ellerinize 10 dakika batırın. Daha sonra, ellerinizi iyice kurutun. Bunu günde bir kez yapın. Diğer bir yöntem ise, eşit miktarda karbonat ve mısır nişastasını karıştırın. Bir şişede saklayın. Bu karışımın terli avuç içi üzerine serpiştirebilirsiniz. Domates suyu Domates suyu, terli elleri kontrol etmek için kullanılabilir. Domatesin vücutta soğutma etkisi vardır, bu nedenle terlemeyi azaltır. Ayrıca, gözenekleri daraltır ve ter salgılayan kanalları tıkar. Elinize bir dilim domates veya domates suyu koyun. 15 dakika bekletin, sonra soğuk su ile durulayın. Günde 1 veya 2 kez yapabilirsiniz. Ayrıca, vücut sıcaklığınızı düşürmek için her gün 1 - 2 bardak taze domates suyu içebilirsiniz. Stresi azaltın Bazı insanlarda ellerin terlemesi stres ve kaygıdan kaynaklanır. Stresi azaltmak ve ter bezlerinin aşırı aktifleşmesini önlemek için yoga ve meditasyon deneyebilirsiniz. Ayrıca, derin nefes alma, müzik dinleme veya bir hobi edinme stresi azaltmaya yardımcı olabilir. Stres seviyenizi kontrol edemiyorsanız bir uzmana başvurabilirsiniz. Terlemeye sebep olan yiyecek ve içeceklerden kaçının Aniden terleme yaşıyorsanız yediklerinize dikkat etmeniz gerekebilir. Bazı gıdalar fazla terlemeyi tetikleyebilir. Örneğin, baharatlı yiyecekler yemek vücuttaki fiziksel ısıyı arttırır ve terlemeye neden olur. Baharatlı gıdalarla birlikte, sıcak kafeinli içecekler, alkollü içecekler, soğan ve sarımsak ile yapılan yemekler, kalorili ve tuzlu işlenmiş gıdalar da terlemeyi tetikler. Magnezyum ve B vitaminleri zengin gıdaları yiyin. Terlemeyi kontrol etmeye yardımcı olan bazı gıdalar da vardır. Terleyen eliniz için, magnezyum ve B vitaminleri açısından zengin gıdaları tüketebilirisiniz. B vitaminli gıdalar vücudun aşırı ısınmasını engeller, bu da ter bezlerinin ekstra çalışmasını engelleri. B vitaminleri, tavuk, balık, tam tahıllı yiyecekler, yumurta ve yeşil sebzeler bulunur. Terleyen ellerin nedenlerinden biri de vücuttaki magnezyum eksikliği olabilir. Magnezyum, ter bezi aktivitesini kontrol etmeye yardımcı olur, bundan dolayı beslenmenize magnezyum bakımından zengin besinler ekleyebilirsiniz. Bazı magnezyum bakımından zengin gıdalar badem, avokado, muz, fasulye, kabak çekirdeği, siyah çörek pekmezi, soya sütü, kaju fıstığı, ceviz, kepekli tahıllar ve yeşil yapraklı sebzelerdir.