El-Şuruk Kulesi'nin vurulma anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı
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El-Şuruk Kulesi'nin vurulma anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İsrail'in düzenlediği hava saldırısında Gazze'de bulunan çok katlı El-Şuruk Kulesi'ni vurarak yıktığı ana ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

İsrail'in düzenlediği hava saldırısında Gazze'de bulunan çok katlı El-Şuruk Kulesi'ni vurarak yıktığı ana ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

İsrail, dün düzenlediği hava saldırısı ile Gazze'nin orta kesiminde yer alan 14 katlı El-Şuruk Kulesi'ni vurmuş, vurulan bina kısa sürede tamamen yıkılmıştı. İsrail basınında yer alan haberlerde, vurulmadan önce bina sakinlerinin binayı boşaltmaları konusunda uyarıldığı ve saldırı öncesi patlayıcı özelliği olmayan füzeler fırlatıldığı belirtilmişti.

Binanın füzeler ile vurulduğu ana ait yeni görüntüler ortaya çıktı. İsrail'in binanın temeline doğru attığı 2 füze çevrede bulunanlar tarafından anbean kaydedildi.

El-Şuruk Kulesi, İsrail hava saldırılarından yıkılan 3'üncü çok katlı bina olmuştu.

(İHA)

El-Şuruk Kulesi'nin vurulma anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı
El-Şuruk Kulesi'nin vurulma anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı
El-Şuruk Kulesi'nin vurulma anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı
El-Şuruk Kulesi'nin vurulma anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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