El Şebab, Somali'de bomba yüklü araçlarla askeri üsse saldırdı
Somali'nin başkenti Mogadişu'nun 70 kilometre güneybatısındaki Aşağı Şabel bölgesinde bir askeri üsse yönelik bomba yüklü araçlarla saldırı düzenlendi. Saldırının sorumluluğunu el Kaide bağlantılı el Şebab örgütü üstlendi
15.08.2019 11:17
Somali'nin başkenti Mogadişu'nun 70 kilometre güneybatısındaki Aşağı Şabel bölgesinde bir askeri üsse yönelik bomba yüklü araçlarla saldırı düzenlendi.
Saldırının sorumluluğunu el Kaide bağlantılı el Şebab örgütü üstlendi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com