El Şebab, Somali'de bomba yüklü araçlarla askeri üsse saldırdı

El Şebab, Somali'de bomba yüklü araçlarla askeri üsse saldırdı

Somali'nin başkenti Mogadişu'nun 70 kilometre güneybatısındaki Aşağı Şabel bölgesinde bir askeri üsse yönelik bomba yüklü araçlarla saldırı düzenlendi. Saldırının sorumluluğunu el Kaide bağlantılı el Şebab örgütü üstlendi

15.08.2019 11:17
El Şebab, Somali'de bomba yüklü araçlarla askeri üsse saldırdı

Somali'nin başkenti Mogadişu'nun 70 kilometre güneybatısındaki Aşağı Şabel bölgesinde bir askeri üsse yönelik bomba yüklü araçlarla saldırı düzenlendi.

Saldırının sorumluluğunu el Kaide bağlantılı el Şebab örgütü üstlendi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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