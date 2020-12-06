El sanatları merkezi Avanos'ta sessizlik hakim
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El sanatları merkezi Avanos'ta sessizlik hakim

06.12.2020 21:37 | Son Güncelleme: 06.12.2020 21:43

El sanatları merkezi Avanos'ta sessizlik hakim Nevşehir'in Avanos ilçesinde 56 saatlik kısıtlamanın son gününde ilçede vatandaşlar kısıtlamaya uyuyor.

El sanatları merkezi Avanos'ta sessizlik hakim

NEVŞEHİR - Nevşehir'in Avanos ilçesinde 56 saatlik kısıtlamanın son gününde ilçede vatandaşlar kısıtlamaya uyuyor.

Tüm Türkiye'de Cuma akşamı saat 21.00'de başlayan ve Pazartesi sabah saat 05.00'te sona erecek kısıtlamanın son gününde el sanatları merkezi Avanos ilçesinde vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uyması dikkatlerden kaçmadı.

Avanos'ta kısıtlama sonrasında boş kalan cadde ve sokakların yanı sıra Kızılırmak nehri drone ile görüntülendi.

El sanatları merkezi Avanos'ta sessizlik hakim
El sanatları merkezi Avanos'ta sessizlik hakim
El sanatları merkezi Avanos'ta sessizlik hakim
El sanatları merkezi Avanos'ta sessizlik hakim
El sanatları merkezi Avanos'ta sessizlik hakim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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