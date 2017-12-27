El Sanatları Fuarının Açılışı Yapıldı

El Sanatları Fuarının Açılışı Yapıldı

Kilis Belediyesi ile Danimarka Mülteci Konseyi DRC tarafından ortak düzenlenen el sanatları fuarının açılışı yapıldı.

El Sanatları Fuarının Açılışı Yapıldı

Kilis Belediyesi ile Danimarka Mülteci Konseyi DRC tarafından ortak düzenlenen el sanatları fuarının açılışı yapıldı.

Çevreyolu üzerendeki . Fuar Topçuoğlu Meslek Zenginleştirme Merkezinde gerçekleştirilen açılışa Kilis Belediye başkanı Hasan Kara, Ak Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger ve DRC Bölge Müdürü Wafiullah Kakar katıldı. Fuarda Kilis Belediyesi Bayanlar Meslek Zenginleştirme Merkezi çalışanlarının kendilerinin hazırlamış oldukları el işi ürünleri sergileyerek satışa sundu.

Fuar Topçuoğlu Meslek Zenginleştirme Merkezinde 3 gün boyunca devam edeceği bildirildi. - KİLİS

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