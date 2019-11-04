El Salvador ve Venezuela diplomatlarını karşılıklı sınır dışı ediyor
El Salvador ve Venezuela, elçiliklerini karşılıklı olarak sınır dışı etme kararı aldı. El Salvador'un Venezuela'daki hükümetin meşruiyetini tanımadığını açıklamasının ardından Venezuela, El Salvador Devlet Başkanı Nayip Bukele'yi "ABD dış politikasının piyonu rolünde" olmakla suçladı.
El Salvador ve Venezuela, elçiliklerini karşılıklı olarak sınır dışı etme kararı aldı. El Salvador'un Venezuela'daki hükümetin meşruiyetini tanımadığını açıklamasının ardından Venezuela, El Salvador Devlet Başkanı Nayip Bukele'yi "ABD dış politikasının piyonu rolünde" olmakla suçladı.
Orta Amerika ülkesi El Salvador'un, Venezuelalı diplomatların 48 saat içinde ülkeyi terk etmesini istediğini açıklamasının ardından, Venezuela da 2 gün içinde El Salvadorlu diplomatların ülkeden çıkmasını talep etti. Euronews.com'da Görüntüle