El Salvador'un yeni lideri Nayib Bukele devlet çalışanlarını Twitter üzerinden kovuyor
Orta Amerika ülkesi El Salvador'un yeni Devlet Başkanı Nayib Bukele, göreve geldikten sonra ilk icraat olarak eski yönetimin işe aldığı kişileri, isim ve maaşlarını da Twitter'da ifşa ederek işten kovmak oldu
Orta Amerika ülkesi El Salvador'da devlet başkanı seçilen ve geçen cumartesi yemin ederek başkanlık koltuğuna oturan Nayib Bukele, göreve hızlı başladı.
Önceki yönetim döneminde haksız olarak işe alındıklarını belirttiği kişileri ve aldıkları yüksek maaşları Twitter hesabı üzerinden ifşa eden Bukele, birçok kişinin işine son verilmesi talimatı veriyor Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
ABD Savunma Bakanı Shanahan, F-35 programıyla ilgili skandal kararı Hulusi Akar'a mektupla ilettiğini açıkladı
Kıbrıs'taki vahşi cinayetler emniyet müdürünü bile ürküttü! "42 yıllık polisim böyle vahşet görmedim"