El Salvador'un yeni lideri Nayib Bukele devlet çalışanlarını Twitter üzerinden kovuyor

El Salvador'un yeni lideri Nayib Bukele devlet çalışanlarını Twitter üzerinden kovuyor

Orta Amerika ülkesi El Salvador'un yeni Devlet Başkanı Nayib Bukele, göreve geldikten sonra ilk icraat olarak eski yönetimin işe aldığı kişileri, isim ve maaşlarını da Twitter'da ifşa ederek işten kovmak oldu

El Salvador'un yeni lideri Nayib Bukele devlet çalışanlarını Twitter üzerinden kovuyor

Orta Amerika ülkesi El Salvador'da devlet başkanı seçilen ve geçen cumartesi yemin ederek başkanlık koltuğuna oturan Nayib Bukele, göreve hızlı başladı.

Önceki yönetim döneminde haksız olarak işe alındıklarını belirttiği kişileri ve aldıkları yüksek maaşları Twitter hesabı üzerinden ifşa eden Bukele, birçok kişinin işine son verilmesi talimatı veriyor Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et