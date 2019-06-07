El Salvador'un yeni lideri Nayib Bukele devlet çalışanlarını Twitter üzerinden kovuyor

Orta Amerika ülkesi El Salvador'da devlet başkanı seçilen ve geçen cumartesi yemin ederek başkanlık koltuğuna oturan Nayib Bukele, göreve hızlı başladı.

Önceki yönetim döneminde haksız olarak işe alındıklarını belirttiği kişileri ve aldıkları yüksek maaşları Twitter hesabı üzerinden ifşa eden Bukele, birçok kişinin işine son verilmesi talimatı veriyor Euronews.com'da Görüntüle