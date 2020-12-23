El Salvador'un Ankara Büyükelçisi Gomez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
23.12.2020 18:11 | Son Güncelleme: 23.12.2020 18:17
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Salvador'un Ankara Büyükelçisi Augustin Vasquez Gomez'i kabul etti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Salvador'un Ankara Büyükelçisi Augustin Vasquez Gomez'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Gomez, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Gomez'in beraberindeki eşi ve çocukları ile bazı büyükelçilik mensupları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdimin ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren