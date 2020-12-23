El Salvador'un Ankara Büyükelçisi Gomez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Salvador'un Ankara Büyükelçisi Augustin Vasquez Gomez'i kabul etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Salvador'un Ankara Büyükelçisi Augustin Vasquez Gomez'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Gomez, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Gomez'in beraberindeki eşi ve çocukları ile bazı büyükelçilik mensupları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdimin ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren