El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, parlamento seçimlerinde çoğunluğu elde etti
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El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, parlamento seçimlerinde çoğunluğu elde etti

01.03.2021 19:55 | Son Güncelleme: 01.03.2021 19:58
El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, parlamento seçimlerinde çoğunluğu elde etti

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, dün gerçekleştirilen seçimlerin ön sonuçlarına göre, muhalefetin kontrolündeki parlamentoda çoğunluğu kazandı.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, dün gerçekleştirilen seçimlerin ön sonuçlarına göre, muhalefetin kontrolündeki parlamentoda çoğunluğu kazandı.

Ülkedeki seçimlerde oyların yaklaşık yüzde 80'i sayıldı.

Buna göre, Devlet Başkanı Bukele'nin Yeni Fikirler Partisi ve koalisyon ortakları, ülkenin köklü partileri Ulusal Cumhuriyetçi İttifakı (ARENA) ve Farabundo Marti Ulusal Özgürlük Cephesine'ne (FMLN) karşı oyların büyük bir kısmını aldı ve parlamentoda çoğunluğu elde etti.

Pazar günkü seçimlerde, 5,3 milyon kayıtlı seçmenin yaklaşık yüzde 51'i sandık başına gitti.

Washington merkezli düşünce kuruluşu The Inter-American Dialogue'un Başkanı Michael Shifter, seçim sonuçlarının, ülkenin, "saygınlığını yitirmiş" ve "can çekişen" iki köklü partisine karşı ne kadar öfkeli olduğunu gösterdiğini belirtti.

Ülkenin ilk Müslüman Devlet Başkanı Bukele

Filistin kökenli bir aileden gelen, ülkenin ilk Müslüman Devlet Başkanı Bukele, Şubat 2019'da iktidara gelmişti.???????

10 Şubat 2020'de, hükümetin, güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için almayı planladığı 109 milyon dolarlık kredi görüşmelerinde, Bukele ile muhalefetin kontrolündeki parlamento karşı karşıya gelmişti.

Muhalefet partilerinin, hükümetin söz konusu kredinin görüşülüp onaylanması için yaptığı "acil oturum" çağrısına uymamasının ardından güvenlik güçleri, silahlarıyla Meclisi kuşatmıştı.

Bukele, meclisin krediyi görüşmek üzere derhal toplanmaması halinde, muhalefet mensuplarını, milletvekilliklerini düşürmekle tehdit etmişti.

O dönem yaptığı konuşmada, muhalefetin 21 Şubat'taki parlamento seçimlerinde çoğunluğu kaybetmesini dilediğini belirten Bukele, "28 Şubat'ta, bu hainler bu kapıdan çıkıp gidecekler." demişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

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