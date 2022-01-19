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El Salvador Devlet Başkanı Bukele, Türkiye'ye geliyor

El Salvador Devlet Başkanı Bukele, Türkiye'ye geliyor
Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç - Haberler | Politika

EL Salvador Cumhuriyeti Devlet Başkanı Nayib Bukele, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelecek.

EL Salvador Cumhuriyeti Devlet Başkanı Nayib Bukele, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelecek.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, El Salvador Cumhuriyeti Devlet Başkanı Bukele, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle 19-21 Ocak'ta Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek. El Salvador'dan Türkiye'ye devlet başkanı düzeyinde ilk kez yapılacak ziyaretteki görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkiler, tüm boyutlarıyla ele alınacak. Ayrıca Orta Amerika başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak. Ziyaret dolayısıyla ikili ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirecek çeşitli metinlerin imzalanmasının da gündemde yer aldığı belirtildi.


Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç - Son Dakika Haberleri

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, El Salvador, Türkiye, Politika, Haber

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