El Salvador Devlet Başkanı Bukele'den Türkiye paylaşımı: "Güzel insanların güzel ülkesi" - Haberler
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El Salvador Devlet Başkanı Bukele'den Türkiye paylaşımı: "Güzel insanların güzel ülkesi"

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Türkiye ziyaretine yönelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Güzel insanların güzel ülkesi" ifadelerini kullandı.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Türkiye ziyaretine yönelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Güzel insanların güzel ülkesi" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz hafta Türkiye'yi ziyaret eden El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Twitter hesabından ziyaretine dair görüntülerin yer aldığı bir video paylaştı. Bukele videoyu paylaştığı mesajında, "Ah Türkiyem! Güzel insanların güzel ülkesi. Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetine, Osmanlı İmparatorluğu'nun hazinesine bu denli sahip çıkılmasına şahit olmak beni hem mutlu etti hem de gururlandırdı" ifadelerini kullandı.

BUKELE'NİN TÜRKİYE ZİYARETİ

El Salvador Devlet Başkanı Bukele, Türkiye'ye 19-21 Ocak'ta resmi ziyarette bulunmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmişti. Anıtkabir, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), Ankara Üniversitesini de ziyaret eden Bukele'ye "Dostluk Payesi Beratı" verilmişti.

(İHA)

El Salvador Devlet Başkanı Bukele'den Türkiye paylaşımı: Güzel insanların güzel ülkesi

El Salvador Devlet Başkanı Bukele'den Türkiye paylaşımı: Güzel insanların güzel ülkesi

El Salvador Devlet Başkanı Bukele'den Türkiye paylaşımı: Güzel insanların güzel ülkesi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Nayib Bukele, El Salvador, Türkiye, Medya, Güncel, Haber

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