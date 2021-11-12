El Salvador Devlet Başkanı Bukele, cinayetlerin artması nedeniyle orduyu görevlendirdi - Haberler
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El Salvador Devlet Başkanı Bukele, cinayetlerin artması nedeniyle orduyu görevlendirdi

AA / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel
El Salvador Devlet Başkanı Bukele, cinayetlerin artması nedeniyle orduyu görevlendirdi

SAN El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, ülke genelinde cinayetlerin artması üzerine orduyu görevlendirdi.

SAN El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, ülke genelinde cinayetlerin artması üzerine orduyu görevlendirdi.

Bukele, Facebook hesabından yayımladığı videoda, 9- 10 Kasım'da ülkede 30'dan fazla cinayet işlendiğini belirterek, "Son 48 saatte cinayetlerde kaydedilen artışı kontrol altına almak için ulusal polisimizi ve silahlı kuvvetlerimizi görevlendirdik." dedi.

Güvenlik güçlerinin ne kadar süre sokaklarda devriye yapacağı ve operasyonlar için kaç kolluk kuvvetinin görevlendirildiğine ilişkin bilgi verilmedi, ancak birliklerin çoğunlukla başkent San Salvador'un yoğun nüfuslu bölgelerinde sokak çetelerinin faaliyet gösterdiği alanlarda görev yapacağı kaydedildi.

El Salvador, dünyada en yüksek cinayet oranlarına sahip ülkelerden biri konumunda. Cinayetlerin büyük çoğunluğu çeteler arası çatışmalardan kaynaklanıyor.

Bukele'nin 2018'de göreve gelmesinin ardından günlük cinayet ortalamalarında hızlı bir düşüş görülmüştü. Önceki dönemde 9,2 olan günlük cinayet ortalaması geçen haftalarda 3,8'e kadar gerilemişti.

AA / Şeyma Uzundere - Son Dakika Haberleri
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