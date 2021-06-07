El Salvador Devlet Başkanı Bukele, Bitcoin yasalaşırsa ülkesinin dünyanın para merkezi olacağını öne sürdü
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El Salvador Devlet Başkanı Bukele, Bitcoin yasalaşırsa ülkesinin dünyanın para merkezi olacağını öne sürdü

El Salvador Devlet Başkanı Bukele, Bitcoin yasalaşırsa ülkesinin dünyanın para merkezi olacağını öne sürdü
Anadolu Ajansı / Sinan Doğan - Haberler | Ekonomi

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Bitcoin önerisinin ülkede yasalaşması halinde "El Salvador dünyanın en önemli para merkezlerinden biri haline dönüşecek.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Bitcoin önerisinin ülkede yasalaşması halinde "El Salvador dünyanın en önemli para merkezlerinden biri haline dönüşecek." dedi.

Bukele, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kripto para Bitcoin'in ülkede yasal hale getirilmesi için haftaya Kongre'ye yasa tasarısı sunulacağını belirtti.

4 yıl önce Bitcoin'in kullanılması gerektiğini söylediğini hatırlatan Bukele, "Bu yüzden kampanya vaadimi fiilen gerçekleştiriyorum. Bitcoin yasallaştığı taktirde El Salvador dünyanın en önemli para merkezlerinden biri haline dönüşecek" ifadelerini kullandı.

El Salvador, Kongre tasarıyı kabul ederse dünyada dijital parayı resmen kabul eden ilk ülke olacak.

Böylece ülkenin, Bitcoin'i ülkenin resmi para birimi olan ABD dolarıyla kullanması bekleniyor.

Bukele, dün yaptığı açıklamada, yasanın El Salvador halkına istihdam oluşturacağına vurgu yaparak, "Gelecek hafta El Salvador'da Bitcoin'i yasal şekle dönüştürecek bu öneriyi Kongre'ye göndereceğim. Kısa vadede bu gelişme istihdam yaratacak ve kayıtlı ekonomi dışındaki binlerce insan için finansal katılımı teşvik etmeye yardımcı olacak." demişti.

Yurt dışında yaşayan El Salvadorluların yılda ülkelerine 6 milyar dolar gönderdiklerini dile getiren Bukele, Bitcoin sayesinde para gönderimini kolaylaştıracaklarını ve bir milyondan fazla düşük gelirli ailenin değişiklikten fayda sağlayacağını kaydetmişti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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El Salvador Devlet Başkanı Bukele, Bitcoin yasalaşırsa ülkesinin dünyanın para merkezi olacağını öne sürdü - Haberler Ekonomi
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