El Salvador'daki kasırga yerleşim bölgelerinde ağır hasara sebep oldu Toprak kayması anı Selin arabaları sürüklemesi Zarar gören evlerden detaylar Felaket bölgesinden detaylar El Salvador'u vuran tropikal Amanda kasırgası, El Salvador'da sel ve toprak kaymalarına neden oldu.

Toprak kayması anı Selin arabaları sürüklemesi Zarar gören evlerden detaylar Felaket bölgesinden detaylar El Salvador'u vuran tropikal Amanda kasırgası, El Salvador'da sel ve toprak kaymalarına neden oldu. Felaketten etkilenen bölgelerde çalışmalar devam ederken, birçok yerleşim bölgesinde ağır hasar olduğu gözlendi. Kaynak: AA