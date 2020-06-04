El Salvador'daki kasırga yerleşim bölgelerinde ağır hasara sebep oldu
Toprak kayması anı Selin arabaları sürüklemesi Zarar gören evlerden detaylar Felaket bölgesinden detaylar El Salvador'u vuran tropikal Amanda kasırgası, El Salvador'da sel ve toprak kaymalarına neden oldu.
04.06.2020 17:24 | Son Güncelleme: 04.06.2020 17:31
Toprak kayması anı
Selin arabaları sürüklemesi
Zarar gören evlerden detaylar
Felaket bölgesinden detaylar
El Salvador'u vuran tropikal Amanda kasırgası, El Salvador'da sel ve toprak kaymalarına neden oldu. Felaketten etkilenen bölgelerde çalışmalar devam ederken, birçok yerleşim bölgesinde ağır hasar olduğu gözlendi.
Kaynak: AA