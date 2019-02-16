El Salvador'da Tuvalette Ölü Doğum Yaptığı İçin 30 Yıl Hapse Çarptırılan Tecavüz Mağduru Kadın...

Kürtajın her koşulda yasak olduğu El Salvador'da tecavüz sonucu hamile kalan ve tuvalette ölü doğum yaptıktan sonra cinayetten 30 yıl hapis cezasına çarptırılan bir kadın, yeniden yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Hamile olduğundan haberi olmadığını söyleyen Evelyn Beatríz Hernandez Cruz adlı 20 yaşındaki kadın üç yıldır hapisteydi. Temyiz mahkemesi, alt mahkemenin kararını bozdu.

Kürtajın serbest bırakılması için kampanya yürüten aktivistler, Hernandez'i hapishane kapısında "Evelyn yalnız değilsin" sloganlarıyla karşıladı.

Uluslararası Af Örgütü Amnesty International, El Salvador'u 'dünyada kadın olmanın en tehlikeli olduğu ülkelerden biri' olarak tanımlıyor.

Ülkede düşük ya da ölü doğum yapan onlarca kadın, ceninlerin ölümünden sorumlu tutuldukları için hapis yatıyor. Tuvalette kanlar içinde bulundu

Ülkenin doğusundaki Cuscatlan kentine bağlı bir köyde yaşayan Hernandez, Nisan 2016'da bahçe tuvaletinde doğum yaptı. Çok kan kaybettiği belirtilen kadın baygın halde bulundu, hastaneye kaldırıldı.

Ancak hastane personelinin ihbarı sonucu hastanede sorgulanan Hernandez, polise bebeğinin canlı mı ölü mü doğduğunu bilmediğini söyledi, "Hamile olduğumu bilseydim doktora giderdim" dedi.

Hernandez duruşma sırasında da, defalarca tecavüze uğradığını, kendisine tecavüz eden kişilerden birinin çete üyesi olması nedeniyle korkup polise haber vermediğini anlattı.

Doktorlar, bebeğin Hernandez'in rahminde mi, doğduktan sonra mı öldüğünü tespit edemedi.

Hernandez, gebeliğinin üçüncü döneminde olmasına rağmen hamile olduğunu anlayamadığını, karnının ağrıdığını düşündüğünü, kanamalarını da adet kanaması sandığını söyledi.

Yargıç, "Oğlumu öldürmek istemedim" diyen Hernandez'in sözlerini inandırıcı bulmadı ve ağırlaştırılmış cinayetten 30 yıl hapis cezasına karar verdi.

İnsan hakları kuruluşlarına göre, ülkedeki sıkı kürtaj yasaları nedeniyle en az 20 kadın hapiste.

Aktivistlerin çabalarıyla son 10 yıl içinde 30 kadar kadının hapisten çıkması ya da davalarının yeniden görülmesi sağlandı.