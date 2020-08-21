El Salvador'da su hizmeti alamayan köylüler gösteri yaptı - SAN El Salvador'un başkenti San Salvador'da köylüler, iki yıldır su hizmeti alamadıkları için Pan-Amerikan otoyolunda gösteri düzenledi.

El Salvador'un başkenti San Salvador'da köylüler, iki yıldır su hizmeti alamadıkları için Pan-Amerikan otoyolunda gösteri düzenledi. Yaz vakti bir varil su için 6 dolar ödemek zorunda olduklarını dile getiren mağdurlar, yağmurlu mevsimde ise ihtiyaçlarını giderebilmek için ellerindeki her türlü kabı su ile doldurmak zorunda kalmaktan yakındılar.

Sıkıntılarının giderilmemesi durumunda, başkente giden ana yolları kapatacaklarını belirten protestocular, koronavirüs (Covid-19) pandemisiyle beraber hijyen ihtiyacının arttığını, virüs ve maddi imkansızlığın birleşerek hayatı yaşanılmaz bir hale getirirdiğini ifade ettiler.

Kaynak: AA