El Salvador'da Ölü Doğum Yapan Lise Öğrencisine Cinayetten 30 Yıl Hapis

El Salvador'da çete üyeleri tarafından düzenli olarak tecavüze uğrayan lise öğrencisi tuvalette ölü doğum yaptığı için cinayete sebebiyet vermekten 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sivil toplum örgütleri karara tepki gösterdi.



Ülkenin doğusundaki Cuscatlán kentinde küçük bir köyde yaşayan 19 yaşındaki lise öğrencisi Evelyn Beatriz Hernandez Cruz, şiddetli sırt ve karın ağrısıyla gittiği doktorda hamileliğinin üçüncü döneminde olduğunu öğrendi. Kısa süre sonra tuvalette ölü doğum yapan Hernandez, polis tarafından göz altına alındı. Savcı, bir çetenin üyeleri tarafından sistematik olarak tecavüze uğrayan Hernandez'i bebeği istemediği için hamileliği sırasında bebeğe bakmamak ve bebeği öldürmek için tuvalet atmaya çalıştmakla suçladı. Uzmanların, fetüsün anne karnında mı yoksa doğumdan sonra mı öldüğünü tespit edememesine ve Hernandez ısrarla şiddetli karın ağrısıyla hastaneye gittiğini, hamile olduğunu fark etmediğini söylemesine rağmen davaya bakan kadın hakim savcının iddialarını kabul ederek Hernandez 'e cinayetten 30 yıl hapis cezası verdi.



Sivil toplum örgütleri tepkili



Karara sivil toplum örgütleri tepki gösterdi. Kürtajın suç olmaktan çıkarılması için çalışan bir sivil toplum örgütünün direktörü olan Morena Herrera "Mahkemenin Evelyn'i 30 yıl ile cezalandırması yeterli kanıt olmadan El Salvador'da adaletin nasıl uygulandığını gösteriyor" dedi. Herrera'ya göre karar hakim ve savcıların önyargılarıyla alındı.



Hernandez'lin avukatı da yasalara göre değil ahlaki kıstaslara göre alınan kararı kınayarak itiraz edeceklerini söyledi. Ancak Hernandez cezaevine gönderildi.



Sivil toplum örgütlerin haksız yere hapsedilmiş 17 kadın hakkında 2014'te kampanya başlatmıştı. Bu 17 kadından 3'ü şimdiye kadar serbest bırakılmıştı.



El Salvador, kürtajın yasadışı olarak kabul edildiği 5 ülkeden biri. - Madrid