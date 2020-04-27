El Salvador'da mahkumlara benzeri görülmemiş hücre cezası Orta Amerika ülkesi El Salvador'da bir günde 22 cinayet işlenmesinin ardından mahkumlara 24 saat hücre cezası verildi.

Orta Amerika ülkesi El Salvador'da bir günde 22 cinayet işlenmesinin ardından mahkumlara 24 saat hücre cezası verildi.

Orta Amerika ülkesi El Salvador'un başkenti San Salvador'un kuzeybatısındaki çete üyelerinin bulunduğu Izalco Hapishanesi'nde mahkumlara verilen ceza dünyada yankı uyandırdı. El Savador Devlet Başkanı Nayib Bukele, ülkede bir günde 22 cinayet işlenmesinin ardından maksimum acil durum ilan ederek mahkumlar için 24 saat hücre cezası emri verdi. Bukele yaptığı açıklamada, "Dış dünya ile temas olmayacak. Mağazalar kapalı kalacak ve bir sonraki duyuruya kadar tüm faaliyetler askıya alınacak. Çete liderleri hücre hapsine girecek" dedi. Ayrıca, hükümet tarafından verilen talimat doğrultusunda hapishanedeki 5 hücrede de arama yapıldı.

Korona virüs salgınıyla mücadelenin devam ettiği ülkede, mahkumlara uygulanan hücre cezasında sosyal mesafenin korunmaması ise dikkat çekti. Elleri kelepçelenen mahkumlar, uzun sıralar oluşturacak şekilde birbirlerine yakın mesafede yan yana oturtuldu. Bazı mahkumların yüzlerinde maske olduğu görülürken çoğu mahkumda maske olmaması da tepki çekti.

Bir günde en yüksek cinayet sayısı

Yaşanan cinayetler Devlet Başkanı Bukele'nin geçtiğimiz yıl Haziran ayında göreve başlamasından bu yana, ülkede bir günde işlenen en yüksek cinayet sayısı oldu. Birkaç yıl önce bulunduğu bölgede güçlü sokak çeteleri nedeniyle cinayet oranının en yüksek seviyede olduğu ülkede Bukele'nin iktidara gelmesinin ardından cinayet oranlarında önemli ölçüde düşüş yaşandığı belirtildi.

Çete şiddeti konusunda sıfır hoşgörü politikasının uygulandığı El Salvador hapishanelerinde hiçbir ziyaretçiye ve telefon görüşmesine izin verilmezken mahkumlar 24 saat boyunca hücrelerinde tutuluyor. Ancak hem hapishane içerisinde hem de dışarıda durum normalleşirse, hücre saatleri esnetiliyor ve ziyaretçi kabul ediliyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, El Salvador'daki hapishanelerde 12 bin 862 çete üyesinin bulunduğu belirtildi.

Öte yandan, şu ana kadar 323 korona virüs vakasının kayıtlara geçtiği ülkede, salgın nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti. - SAN SALVADOR

Kaynak: İHA