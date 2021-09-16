El Salvador'da hükümet karşıtı protestocular sokaklara döküldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

El Salvador'da hükümet karşıtı protestocular sokaklara döküldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- El Salvador'da hükümet karşıtı protestocular sokaklara döküldü El Salvador'da Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin politikalarına karşı başkent El Salvador'da protesto düzenlendi.

- El Salvador'da hükümet karşıtı protestocular sokaklara döküldü

SAN SALVADOR - El Salvador'da Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin politikalarına karşı başkent El Salvador'da protesto düzenlendi. Bitcoin'in yasal ödeme aracı olarak kullanılmasını ve mahkemenin Bukele'nin yeniden seçilmesine onay veren kararını protesto eden göstericiler, bitcoin ATM'sini ateşe verdi.

El Salvador'un 200. bağımsızlık yıl dönümünde başkent San Salvador'da binlerce kişi Devlet Başkanı Nayib Bukele'ye karşı sokaklara döküldü. Protestocular özellikle mahkemenin Bukele'nin yeniden seçilmesine onay veren kararını ve Bitcoin'in yasal para birimi olarak kabul edilmesine tepki gösterdi. Bazı protestocular "Chivo" adı verilen resmi dijital cüzdanın makinesini ateşe verirken, diğerleri de "Diktatör Bukele", "Anayasaya Saygı" ve "Bitcoin'e Hayır" yazılı pankartlar taşıdı.

Protestocular, Bitcoin'in Latin Amerika'nın en fakir ülkelerinden biri olan El Salvador'da ekonomik istikrarsızlığa yol açacağını savunurken, yargı erkinin iktidarın kontrolüne geçtiğini ifade ediyor.

El Salvador'da hükümet karşıtı protestocular sokaklara döküldü

El Salvador'da hükümet karşıtı protestocular sokaklara döküldü

El Salvador'da hükümet karşıtı protestocular sokaklara döküldü

Canlı kripto para verileri ve tüm kripto para haberleri için tıkla.

El Salvador'da hükümet karşıtı protestocular sokaklara döküldü
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tunç Soyer Mustafa Destici
Magazin Eser Yenenler Demet Akalın Göksel Ece Üner
Spor Fatih Terim Marcao Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Binali Yıldırım Münir Karaloğlu Tahir Büyükakın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: El Salvador'da hükümet karşıtı protestocular sokaklara döküldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 19:44:05. #1.12#