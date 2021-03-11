- El Salvador'da geri dönüşüm malzemelerinden yapılan sanat eserleri sergileniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

- El Salvador'da geri dönüşüm malzemelerinden yapılan sanat eserleri sergileniyor

11.03.2021 21:08 | Son Güncelleme: 11.03.2021 21:13

- El Salvador'da geri dönüşüm malzemelerinden yapılan sanat eserleri sergileniyor Orta Amerika ülkelerinden El Salvador'da geri dönüşüm malzemelerinden yapılan sanat eserlerinin yer aldığı bir sergi açılırken, sergide her türlü malzemenin geri dönüştürülebileceği vurgulanıyor.

- El Salvador'da geri dönüşüm malzemelerinden yapılan sanat eserleri sergileniyor

SAN SALVADOR - Orta Amerika ülkelerinden El Salvador'da geri dönüşüm malzemelerinden yapılan sanat eserlerinin yer aldığı bir sergi açılırken, sergide her türlü malzemenin geri dönüştürülebileceği vurgulanıyor.

El Salvador'da bulunan havalimanında geri dönüşüm malzemelerinden yapılan sanat eserlerinin yer aldığı bir sergi açıldı. Sergide, El Salvadorlu sanatçı Cristina Pineda'nın boyama ve asamblaj tekniklerini bir araya getirerek oluşturduğu 33 eser sergileniyor. Eserlerin tamamı geri dönüşüm malzemelerinden oluşuyor. Serginin amacı insanlara çevreyi korumaları gerektiğini hatırlatmak olarak açıklanırken, sergide her türlü malzemenin geri dönüştürülebileceği mesajı vurgulanıyor.

El Salvador Turizm Bakanı Morena Valdez, "Sanat, kültür ve kimlik, ülkenin farklı bir imaja sahip olmasına katkıda bulunur. Havalimanına gelen pek çok uluslararası turist var, burası turizm için bir giriş kapısı" dedi.

Sergide eserleri yer alan Pineda ise "Bu plastikler ile önce ne yapabileceğime baktım ve eserlerimi asamblaj ile karışık bir teknikle yapmaya başladım. Küçüklüğümden bu yana portre çizmeyi severim. Hem hayvanları hem de gözleri çizmeyi seviyorum. Birinin, bir insanın gözlerine bakması çok ilginç görünüyor. Onlara bakan biri derinliği, yüzeyde olanın ötesini görebilir" ifadelerini kullandı.

Sergi bu yılın Haziran ortasına kadar ziyarete açık olacak.

- El Salvador'da geri dönüşüm malzemelerinden yapılan sanat eserleri sergileniyor
- El Salvador'da geri dönüşüm malzemelerinden yapılan sanat eserleri sergileniyor
- El Salvador'da geri dönüşüm malzemelerinden yapılan sanat eserleri sergileniyor
- El Salvador'da geri dönüşüm malzemelerinden yapılan sanat eserleri sergileniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Abdülhamit Gül Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Bülent Ersoy Ayşegül Çınar Pelin Öztekin Hakan Taşıyan
Spor Ali Koç Erol Bulut Mustafa Er Ali Şansalan Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: - El Salvador'da geri dönüşüm malzemelerinden yapılan sanat eserleri sergileniyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 21:15:06. #1.15#
title