El Salvador'da cezaevlerindeki çete üyelerinin haberleşmesine engel
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El Salvador'da cezaevlerindeki çete üyelerinin haberleşmesine engel

Orta Amerika ülkesi El Salvador'da, hafta sonu suç örgütleri arasındaki şiddet olaylarında 50 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından cezaevindeki çete üyesi mahkumların hücreler arası iletişimlerini engellemek için çeşitli önlemler alındı.

El Salvador'da cezaevlerindeki çete üyelerinin haberleşmesine engel
28.04.2020 16:38 | Son Güncelleme: 28.04.2020 16:38

Orta Amerika ülkesi El Salvador'da, hafta sonu suç örgütleri arasındaki şiddet olaylarında 50 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından cezaevindeki çete üyesi mahkumların hücreler arası iletişimlerini engellemek için çeşitli önlemler alındı.

BBC'nin haberine göre, Adalet Bakanı Yardımcısı Osiris Luna, cezaevinde çete üyesi mahkumların tutulduğu hücrelerin cam ve kapılarının, birbirleriyle haberleşmelerine engel olmak için kapatıldığını ifade etti.

Luna, ülkede hafta sonu 50 kişinin çetelerle alakalı olarak öldürüldüğünü, uygulamanın bu ölümlere son vermek için başlatıldığını belirtti.

Mahkumların öldürmek istedikleri kişi hakkında dışarıya mesajlar taşıdığını kaydeden Luna, hücre kapılarının kontrplak ve sac levhalarla kapatıldığını gösteren fotoğraflar da yayımladı.

Ülkede, mahkumların günde sadece bir saat hücrelerinden çıkmalarına izin verilmesi, sinyal kesicilerle cep telefonu ve wi-fi kullanımının engellenmesi ve rakip çete üyelerinin bir arada tutulması gibi önlemler alındı.

Devlet Başkanı Nayib Bukele, sosyal medya hesabında, mahkumların tişörtleriyle harfler yaparak diğer hücrelerle iletişime geçtiklerini gösteren video paylaşmıştı.

El Salvador'da hafta sonu suç örgütleri arasındaki şiddet olaylarında 50 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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