El Salvador'da çete üyelerine karşı 'öldürücü güç' kullanımına izin verildi
El Salvador’da Coayvid-19 salgını sırasında artan şiddet olaylarını bastırmak için çete üyelerine karşı ‘öldürücü güç’ kullanımına izin verildi
28.04.2020 10:21 | Son Güncelleme: 28.04.2020 10:21
El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Covid-19 salgını sırasında artan şiddet olaylarına karşı çete üyeleri ile mücadelede polis ve orduya "öldürücü güç" kullanma yetkisi verdi.
Bu karar, ülkede her gün işlenen cinayetlerin sayısının 30'a yaklaşmasının ardından geldi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com