El Salvador'da bir köpek kavgaya karıştı
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El Salvador'da bir köpek kavgaya karıştı

09.12.2020 22:22 | Son Güncelleme: 09.12.2020 22:26
El Salvador'da bir köpek kavgaya karıştı

El Salvador'da iki kadının sokak ortasında kavga ettiği sırada bir köpek kadınlardan birinin pantolonunu indirdi.

El Salvador'da iki kadının sokak ortasında kavga ettiği sırada bir köpek kadınlardan birinin pantolonunu indirdi.

El Salvador'da kimliği belirsiz iki kadın sokak ortasında kavga etmeye başladı. O sırada olay yerinde bulunan bir köpek kavga eden kadınlardan birinin pantolununu indirdi. Videoya alınan görüntüde çevredeki kişilerin kahkahaları duyulurken, kaygayı ayırmak için kimse müdahale etmedi.Kavganın neden ortaya çıktığına dair bilginin ise olmadığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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