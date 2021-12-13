El Salvador'da binlerce kişi Devlet Başkanı Bukele'yi protesto etti
AA / Douglas Ernesto Martínez - Haberler | Güncel
Orta Amerika ülkesi El Salvador'da binlerce kişi, Bitcoin'i ülkede yasal hale getirmesi ve ekonomi alanındaki politikaları nedeniyle Devlet Başkanı Nayib Bukele hükümeti karşıtı protesto gösterisi düzenledi.
Orta Amerika ülkesi El Salvador'da binlerce kişi, Bitcoin'i ülkede yasal hale getirmesi ve ekonomi alanındaki politikaları nedeniyle Devlet Başkanı Nayib Bukele hükümeti karşıtı protesto gösterisi düzenledi.