El Salvador'da binlerce kişi Devlet Başkanı Bukele'yi protesto etti - Haberler
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El Salvador'da binlerce kişi Devlet Başkanı Bukele'yi protesto etti

AA / Douglas Ernesto Martínez - Haberler | Güncel

Orta Amerika ülkesi El Salvador'da binlerce kişi, Bitcoin'i ülkede yasal hale getirmesi ve ekonomi alanındaki politikaları nedeniyle Devlet Başkanı Nayib Bukele hükümeti karşıtı protesto gösterisi düzenledi.

Orta Amerika ülkesi El Salvador'da binlerce kişi, Bitcoin'i ülkede yasal hale getirmesi ve ekonomi alanındaki politikaları nedeniyle Devlet Başkanı Nayib Bukele hükümeti karşıtı protesto gösterisi düzenledi.

El Salvador'da binlerce kişi Devlet Başkanı Bukele'yi protesto etti

El Salvador'da binlerce kişi Devlet Başkanı Bukele'yi protesto etti

El Salvador'da binlerce kişi Devlet Başkanı Bukele'yi protesto etti

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Aşı karşıtlarından develi ve eşekli PCR testi zorunluluğu protestosu

Aşı karşıtlarından develi ve eşekli PCR testi zorunluluğu protestosu

AA / Douglas Ernesto Martínez - Son Dakika Haberleri

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