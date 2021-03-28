El Salvador'a 1 milyon doz Sinovac aşısı ulaştı
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El Salvador'a 1 milyon doz Sinovac aşısı ulaştı

Anadolu Ajansı / Sinan Doğan - Haberler | Güncel
El Salvador'a 1 milyon doz Sinovac aşısı ulaştı

Orta Amerika ülkesi El Salvador'a Çin merkezli ilaç şirketi Sinovac'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşıdan 1 milyon doz teslim edildi.

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Orta Amerika ülkesi El Salvador'a Çin merkezli ilaç şirketi Sinovac'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşıdan 1 milyon doz teslim edildi.

Bölge basınında çıkan habere göre, başkent San Salvador'daki Oscar Arnulfo Romero Uluslararası Havaalanında, aşıların teslim törenine katılan Sağlık Bakanı Francisco Alabi, aşıların ülkeye ulaştırılmasındaki katkıları nedeniyle Çin Büyükelçiliğine teşekkür etti.

Ülkede bugüne kadar 63 bin 766 kişi Kovid-19'a yakalandı, 1998 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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