El Sadr: "Irak'ı korumaya hazırım"

03.01.2020 12:19 | Son Güncelleme: 03.01.2020 12:24

Iraklı Şii Lider Mukteda el-Sadr, General Kasım Süleymani'nin öldürülmesi ile ilgili yaptığı açıklamada, Irak'ı korumaya hazır olduklarını belirtti.



Iraklı Şii Lider Mukteda el Sadr, Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD'nin Irak'ta gerçekleştirdiği saldırıda öldürülmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Vatanperver bir Iraklı olarak başta Mehdi Ordusu olmak üzere tüm vatanperver grupları Irak'ı savunmaya davet ediyorum" dedi. Kendisini hem Iran'ın hem de ABD'nin Irak üzerindeki müdahalelerini reddeden bir milliyetçi olarak tanımlayan Sadr "bilge ve açıkgözlü" olma çağrısında bulundu.



El Sadr'ın başında olduğu Mehdi Ordusu 2008 yılında dağıtılmıştı. - BAĞDAT

Kaynak: İHA