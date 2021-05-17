El-Nasr, Talisca'yı renklerine bağladı
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El-Nasr, Talisca'yı renklerine bağladı

El-Nasr, Talisca'yı renklerine bağladı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor

Suudi Arabistan Birinci Ligi takımlarından El-Nasr, bir dönem Beşiktaş forması da giyen Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca'yı transfer etti.

Suudi Arabistan Birinci Ligi takımlarından El-Nasr, bir dönem Beşiktaş forması da giyen Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca'yı transfer etti.

Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Talisca'nın transferi konusunda Çin Süper Ligi ekibi Guangzhou ile anlaşmaya varıldı ve 27 yaşındaki hücum oyuncusuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Beşiktaş'ta 2016-2018 yıllarında kiralık olarak forma giyen Talisca, 80 maçta 37 gol atmış ve 2016-17 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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