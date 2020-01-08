El Mühendis'in Basra'daki Cenaze Törenine Binlerce Kişi Katıldı
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El Mühendis'in Basra'daki Cenaze Törenine Binlerce Kişi Katıldı

İranlı General Kasım Süleymani'yle birlikte Cuma günü ABD tarafından düzenlenen operasyonda ölen Haşdi Şabi Komutan Yardımcısı Mehdi El Mühendis için bugün Irak'ın Basra kentinde geniş katılımlı bir cenaze töreni düzenlendi.

08.01.2020 14:46 | Son Güncelleme: 08.01.2020 14:46

İranlı General 'yle birlikte Cuma günü ABD tarafından düzenlenen operasyonda ölen Haşdi Şabi Komutan Yardımcısı Mehdi El Mühendis için bugün 'ın kentinde geniş katılımlı bir cenaze töreni düzenlendi.



Haber Videosu

: El Mühendis'in Basra'daki Cenaze Törenine Binlerce Kişi Katıldı
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