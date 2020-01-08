: El Mühendis'in Basra'daki Cenaze Törenine Binlerce Kişi Katıldı

08.01.2020 14:46 | Son Güncelleme: 08.01.2020 14:46

İranlı General Kasım Süleymani'yle birlikte Cuma günü ABD tarafından düzenlenen operasyonda ölen Haşdi Şabi Komutan Yardımcısı Mehdi El Mühendis için bugün Irak'ın Basra kentinde geniş katılımlı bir cenaze töreni düzenlendi.

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