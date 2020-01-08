El Mühendis'in Basra'daki Cenaze Törenine Binlerce Kişi Katıldı
İranlı General Kasım Süleymani'yle birlikte Cuma günü ABD tarafından düzenlenen operasyonda ölen Haşdi Şabi Komutan Yardımcısı Mehdi El Mühendis için bugün Irak'ın Basra kentinde geniş katılımlı bir cenaze töreni düzenlendi.
08.01.2020 14:46 | Son Güncelleme: 08.01.2020 14:46
İranlı General Kasım Süleymani'yle birlikte Cuma günü ABD tarafından düzenlenen operasyonda ölen Haşdi Şabi Komutan Yardımcısı Mehdi El Mühendis için bugün Irak'ın Basra kentinde geniş katılımlı bir cenaze töreni düzenlendi.
Kaynak: DailyMotion.com