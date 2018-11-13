El Koyduğu Pamuk Şekerleri Ayaklarıyla Çiğneyen Zabıta Memuru Görevden Alındı
Denizli'de bir gencin sattığı pamuk şekerlere el koyup daha sonra da şekerleri ayağıyla ezen zabıta görevden uzaklaştırıldı.
Denizli'de bir gencin sattığı pamuk şekerlere el koyup yerdeki pamuk şekerleri ayağıyla ezen zabıta görevden alındı.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinin Bayramyeri semtinde meydana gelen olayda Denizli Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekipleri pamuk şeker satan bir genci yakalamış ardından gencin sattıkları pamuk şekerlere el koyup yere attıktan sonra ayaklarıyla çiğnemişlerdi.
SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ TOPLAMIŞTI
Yaşanan olay çevredekiler ile birlikte sosyal medyada büyük tepki çekerken vatandaşlar pamuk şekerinin çiğnenmesine kayıtsız kalmamışlardı.
Yaşanan olayın ardından harekete geçen Denizli Büyükşehir Belediyesi olaya karışan zabıta memurunu görevden uzaklaştırdığını açıkladı.
"SORUŞTURMANIN SONUCUNA GÖRE GEREKLİ İŞLEMLER YAPILACAKTIR"
Açıklamada şöyle denildi:
"Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi Selçuk Caddesi'nde Zabıta Dairesi Başkanlığında görevli personelin karıştığı ve medyaya da yansıyan tatsız olay sonrası görevli zabıta hakkında tarafımızca idari soruşturma başlatılmış olup, ilgili personel zabıta görevinden uzaklaştırılmıştır. Soruşturma tamamlanma aşamasında olup, sonucuna göre gerekli işlemler yapılacaktır."
-
Sıkıyorsa kaldırımları işgal eden kafeleri, caddelere kadar ürün koyan mağazaları, babasının malıymış gibi park yerine duba koyup işgal eden işletmelerin ürünlerini ezsene? Bu ne azgınlık? Bu ne tahammülsüzlük.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
güzel ülkemi ne hale gelmis bee bukadarinada pes baska birsey demiyorumCevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır
-
Kendinize güveniniz çok ise sıkıyor nihat zeybekçinin tekstil fabrikasını da bassanıza yemez tabi nerede bir gariban var çökün başına korkak yalakalarCevap Yaz 12 1 Yayından KaldırBAY ZABİTA: bur eski haber halkı memurumuza kin duymasi nicin. kanmayinizYayından Kaldır
-
olaya duygusal bakmayın. nerde neyle yapıldığı ne olduğu belli olmayan gıda bu satılmaması yenilmemesi için eziyor. çocukların sağlığı söz konusu. belki bi eylemci çocukları zehirleyecek yada hastalık yayacak. şavaş durumundayızz ne oyunlar dönüyor haberiniz yokCevap Yaz 5 15 Yayından Kaldır