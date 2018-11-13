El Koyduğu Pamuk Şekerleri Ayaklarıyla Çiğneyen Zabıta Memuru Görevden Alındı

Denizli'de bir gencin sattığı pamuk şekerlere el koyup yerdeki pamuk şekerleri ayağıyla ezen zabıta görevden alındı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinin Bayramyeri semtinde meydana gelen olayda Denizli Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekipleri pamuk şeker satan bir genci yakalamış ardından gencin sattıkları pamuk şekerlere el koyup yere attıktan sonra ayaklarıyla çiğnemişlerdi.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ TOPLAMIŞTI

Yaşanan olay çevredekiler ile birlikte sosyal medyada büyük tepki çekerken vatandaşlar pamuk şekerinin çiğnenmesine kayıtsız kalmamışlardı.

Yaşanan olayın ardından harekete geçen Denizli Büyükşehir Belediyesi olaya karışan zabıta memurunu görevden uzaklaştırdığını açıkladı.

"SORUŞTURMANIN SONUCUNA GÖRE GEREKLİ İŞLEMLER YAPILACAKTIR"

Açıklamada şöyle denildi:

"Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi Selçuk Caddesi'nde Zabıta Dairesi Başkanlığında görevli personelin karıştığı ve medyaya da yansıyan tatsız olay sonrası görevli zabıta hakkında tarafımızca idari soruşturma başlatılmış olup, ilgili personel zabıta görevinden uzaklaştırılmıştır. Soruşturma tamamlanma aşamasında olup, sonucuna göre gerekli işlemler yapılacaktır."