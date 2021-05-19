Son dakika: Kassam Tugayları, İsrail'in güneyindeki 6 askeri hava üssünü hedef aldıklarını duyurdu
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Son dakika: Kassam Tugayları, İsrail'in güneyindeki 6 askeri hava üssünü hedef aldıklarını duyurdu

Anadolu Ajansı / Safiye Karabacak - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in güneyindeki 6 askeri hava üssüne roket atışlarında bulunduklarını açıkladı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in güneyindeki 6 askeri hava üssüne roket atışlarında bulunduklarını açıkladı.

Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'ne düzenlenen hava saldırılarına karşılık İsrail'in güneyindeki Hatzor, Hatzerim, Nevatim, Tel Nof, Palmachim ve Ramon hava üslerine roket atışları yapıldığı belirtildi.

Öte yandan İsrail ordusu da ülkenin güneyindeki Aşdod kentinde ve ülkenin orta kesimlerindeki bazı beldelerde siren seslerinin çalmaya başladığını duyurdu.

Yediot Aharonot gazetesinin haberine göre, roket saldırılarının ölüm, yaralanma veya maddi kayba neden olup olmadığına ilişkin bir bilgi gelmedi.

?- Kudüs ve Gazze'deki olaylar

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da Ramazan ayında ibadet edenlere saldırması ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden zorla çıkarma planı bölgede gerginliği tırmandırmıştı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 63'ü çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 218 kişi yaşamını yitirdi, 1507 kişi de yaralandı.

Son dakika: Kassam Tugayları, İsrail'in güneyindeki 6 askeri hava üssünü hedef aldıklarını duyurdu
Son dakika: Kassam Tugayları, İsrail'in güneyindeki 6 askeri hava üssünü hedef aldıklarını duyurdu
Son dakika: Kassam Tugayları, İsrail'in güneyindeki 6 askeri hava üssünü hedef aldıklarını duyurdu
Son dakika: Kassam Tugayları, İsrail'in güneyindeki 6 askeri hava üssünü hedef aldıklarını duyurdu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Safiye Karabacak

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