El-Kassam, İsrail'in Ben Gurion'a alternatif kullandığı Ramon Havalimanı'na saldırı düzenledi
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El-Kassam, İsrail'in Ben Gurion'a alternatif kullandığı Ramon Havalimanı'na saldırı düzenledi

El-Kassam, İsrail'in Ben Gurion'a alternatif kullandığı Ramon Havalimanı'na saldırı düzenledi
Anadolu Ajansı / Zeynep Tüfekçi Gülay - Haberler | Güncel

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'na alternatif olarak kullandığı, Gazze'ye 220 kilometre uzaklıktaki Ramon Havalimanı'na ve Tel Aviv'in de arasında olduğu bazı şehirlere roket saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'na alternatif olarak kullandığı, Gazze'ye 220 kilometre uzaklıktaki Ramon Havalimanı'na ve Tel Aviv'in de arasında olduğu bazı şehirlere roket saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf'ın talimatıyla İsrail'in Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'na alternatif olarak kullandığı Ramon Havalimanı'na saldırı düzenlendiği kaydedildi.

Açıklamada, menzili 250 kilometreden fazla ve büyük bir yıkıcı güce sahip olan "Ayyaş roketinin" kullanılmaya başlandığına dikkat çekilerek, "İşte havaalanlarınız. Filistin'in kuzeyinden güneyine kadar her nokta füzelerimizin menzili içerisinde." ifadesini kullanıldı.

Açıklamada ayrıca uluslararası havayollarına, "işgal altındaki Filistin coğrafyası içindeki havaalanlarına uçuşları acilen durdurması" çağrısı yapıldı.

"Ayyaş" roketi ismini, 1996 yılında uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden, Kassam Tugayları'nın önde gelen komutanı Yahya Ayyaş'tan alıyor.

Tel Aviv'in de arasında olduğu bazı kentlere roket atışları yapıldı

El-Kassam tarafından yayımlanan başka açıklamada da "Tel Aviv, Beerşeba, Netivot kentleri ile Tel Nof Hava Üssü ve Nevatim Hava Üssüne roket atışları yapıldı." denildi.

İsrail Havalimanları Kurumu tarafından yapılan açıklamada, sivil hava taşımacılığının Gazze'den roket ateşine maruz kalmasını en aza indirmek amacıyla, gelen yolcu uçuşlarının artık Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havaalanı'ndan güneydeki Ramon Havaalanı'na yönlendirileceği belirtilmişti.

Buna göre, kargo uçakları ve özel uçaklar dışındaki uçakların Ben Gurion Havaalanı'na inişine izin verilmeyeceği kaydedilmişti.

İsrail Sivil Havacılık Otoritesi, Gazze'den Tel Aviv'in de içinde bulunduğu Guş Dan bölgesine roket atışlarını göz önünde bulundurarak 11 Mayıs'ta sivil uçakların Ben Gurion Havalimanı'na iniş ve kalkışını askıya almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Tüfekçi Gülay

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