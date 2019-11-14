El Kaide Terör Örgütü üyesi Suriye'den geldiği İstanbul'da yakalandı
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El Kaide Terör Örgütü üyesi Suriye'den geldiği İstanbul'da yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın Terörden Arananlar Listesi'nde "turuncu" kategoride bulunan El Kaide terör örgütü üyesi Mevlüt Cüşkün Suriye'den geldiği İstanbul'da yakalandı.

14.11.2019 13:02 | Son Güncelleme: 14.11.2019 13:02
El Kaide Terör Örgütü üyesi Suriye'den geldiği İstanbul'da yakalandı
İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın Terörden Arananlar Listesi'nde "turuncu" kategoride bulunan El Kaide terör örgütü üyesi Mevlüt Cüşkün 'den geldiği 'da yakalandı.

Terörden Arananlar Listesi'nde "turuncu" kategoride bulunan El Kaide üyesi Mevlüt Cüşkün'ün İstanbul'da olduğu bilgisi üzerine çalışma başlatan polis ekipleri dün 2 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerden birinde bulunan Cüşkün gözaltına alındı. Cüşkün'ün emniyetteki işlemleri devam ediyor. 


- İstanbul
Kaynak: DHA
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