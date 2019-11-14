El Kaide Terör Örgütü üyesi Suriye'den geldiği İstanbul'da yakalandı
İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın Terörden Arananlar Listesi'nde "turuncu" kategoride bulunan El Kaide terör örgütü üyesi Mevlüt Cüskün Suriye'den geldiği İstanbul'da yakalandı.
14.11.2019 12:59 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:59
İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın Terörden Arananlar Listesi'nde "turuncu" kategoride bulunan El Kaide terör örgütü üyesi Mevlüt Cüskün Suriye'den geldiği İstanbul'da yakalandı.
- İstanbul
Terörden Arananlar Listesi'nde "turuncu" kategoride bulunan El Kaide üyesi Mevlüt Cüskün'ün İstanbul'da olduğu bilgisi üzerine çalışma başlatan polis ekipleri dün 2 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerden birinde bulunan Cüskün gözaltına alındı. Cüskün'ün emniyetteki işlemleri devam ediyor.
- İstanbul
Kaynak: DHA