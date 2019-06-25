El Kaide şüphelisi Ankara'da yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Aşayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri tarafından GBT sorgusu yapıldığı sırada bir kişinin El-Kaide terör örgütü üyesi olduğu tespit edildi.

Başkentte, El-Kaide terör örgütü üyesi M.E isimli zanlı polisin dikkati ve takibi sonucunda yakalandı. İzmir Emniyet'i tarafından da bir süredir aranan M.E.'nin izine Ankara'da rastlandı. Ankara Asayiş Şube ekiplerine bağlı Güven Timler kimlik kontrolü yaptığı sırada zanlının terör örgütü El-Kaide'ye üye olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine göz altına alınan kişi Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilerek ifadesi alındı. Zanlı ardından Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. M.E adlı kişinin emniyet işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İHA