El Kaide'nin yeni lideri olması beklenen Usame bin Ladin'in oğlu Hamza öldü mü?

El Kaide'nin eski lideri Usame bin Ladin'in oğlu Hamza bin Ladin'in öldüğü iddia edildi. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) istihbaratının, Hamza bin Ladin'in öldüğü yönünde bir bilgiye sahip olduğu belirtildi. Hamza bin Ladin'in El Kaide'nin yeni lideri olacağı ifade ediliyordu.

Amerikan NBC kanalına konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen üç ABD'li yetkili, Hamza bin Ladin'in öldüğüne inandıklarını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle