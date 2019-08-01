El Kaide'nin yeni lideri olması beklenen Usame bin Ladin'in oğlu Hamza öldü mü?
Amerika Birleşik Devletleri istihbaratının, El Kaide'nin eski lideri Usame bin Ladin'in oğlu Hamza bin Ladin'in öldüğü yönünde bir bilgiye sahip olduğu belirtildi. Hamza bin Ladin’in El Kaide’nin yeni lideri olacağı tahmin ediliyordu
El Kaide'nin eski lideri Usame bin Ladin'in oğlu Hamza bin Ladin'in öldüğü iddia edildi. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) istihbaratının, Hamza bin Ladin'in öldüğü yönünde bir bilgiye sahip olduğu belirtildi. Hamza bin Ladin'in El Kaide'nin yeni lideri olacağı ifade ediliyordu.
Amerikan NBC kanalına konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen üç ABD'li yetkili, Hamza bin Ladin'in öldüğüne inandıklarını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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