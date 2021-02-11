El Kaide'nin Yemen lideri yayınladığı görüntüyle BM'nin duyurduğunun aksine, yakalanmadığını ilan etti
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El Kaide'nin Yemen lideri yayınladığı görüntüyle BM'nin duyurduğunun aksine, yakalanmadığını ilan etti

11.02.2021 15:27 | Son Güncelleme: 11.02.2021 15:27
El Kaide'nin Yemen lideri yayınladığı görüntüyle BM'nin duyurduğunun aksine, yakalanmadığını ilan etti

Terör örgütü El Kaide'nin Yemen lideri Halid Batarfi, yayınladığı görüntüde Birleşmiş Milletler (BM) raporunda belirtildiğinin aksine, yakalanmadığını duyurdu.

Terör örgütü El Kaide'nin Yemen lideri Halid Batarfi, yayınladığı görüntüde Birleşmiş Milletler (BM) raporunda belirtildiğinin aksine, yakalanmadığını duyurdu.

El Kaide'nin medya kolu olan El-Melahim isimli kuruluş, gece geç saatlerde, "Amerika ve Acı Çektirme" başlıklı yaklaşık 20 dakikalık bir video yayınladı.

Videoda konuşan Batarfi, "Bugün ABD Kovid-19'dan en büyük payı alıyor ve 400 binden fazla can kaybı ile pandemi kaynaklı ölü ve vaka sayısında ilk sırada yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Konuşmasında ABD Kongresine düzenlenen baskınına da değinen Batarfi, bu olayı, daha sonra meydana gelecek olaylara nispeten "buzdağının görünen kısmı" olarak nitelendirdi.

Batarfi, Kongre baskını olaylarını ABD'nin çöküşünün bir parçası olarak değerlendirdi.

El Kaide'nin Arap Yarımadası'ndaki lideri Kasım er-Rimi'nin Ocak 2020'de ABD'nin insansız hava aracı saldırısıyla öldürülmesinin ardından Halid Batarfi, örgütün lideri olmuştu.

Batarfi, Nisan 2015'te Yemen'in Hadramevt vilayetinde bir hapishaneye düzenlenen baskın sonrasında, yaklaşık 300 kişi ile kaçmıştı.

Birleşmiş Milletler bünyesinde "aşırılık yanlısı grupların izlenmesiyle ilgilenen uzmanlar" 5 Şubat'ta yayınladıkları raporda, Batarfi'nin aylar önce canlı olarak yakalandığını duyurmuştu.

Raporda, "Ebu Mikdad el-Kindi" adıyla bilinen Batarfi'nin geçen yıl ekim ayında Yemen'in El-Mehra ilinin merkezi El-Gayda kentinde düzenlenen operasyonda canlı olarak yakalandığı ve yardımcısı Saad bin Atıf el-Avlaki'nin ise operasyon sırasında öldürüldüğü belirtilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Semerci

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