El Kaide'nin serbest bıraktığı eski Fransız rehine Petronin'in Mali'ye döndüğü ortaya çıktı

Mali'de 2016'da El Kaide tarafından kaçırılan ve geçen yıl serbest bırakılan Fransız insani yardım görevlisi Sophie Petronin'in tekrar Mali'ye döndüğü ortaya çıktı.

Mali makamlarının Petronin hakkında yakalama emri çıkarması sonrasında Fransız basınında yer alan haberler e göre, Petronin martta Bamako'ya gitti.

Ekim 2020'de serbest kaldıktan sonra İsviçre'ye dönen Fransız vatandaşı Petronin, defalarca Mali vizesine başvurdu ancak talebi reddedildi.

Bunun üzerine Petronin, oğlu Sebastien ile Senegal üzerinden kara yoluyla Mali'ye geçmeyi başardı.

Sınır polisinden kimliğini saklamayan Petronin o tarihten itibaren başkent Bamako ve çevresinde kaldı.

Petronin'in Mali'de ne yaptığı bilinmese de evlat edindiği kızını çok özlediği için bu ülkeye döndüğü belirtiliyor.

Fransa'dan tepki: "Askerlerimize saygı duyulmalı"

Petronin'in Mali'ye döndüğüne ilişkin haberler e Fransa'dan tepki geldi.

Fransa Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal, Petronin'in Mali'ye dönmesinin "sorumsuzluk" olduğunu söyledi.

Attal, "Onun (Petronin) Mali'ye dönmesini kınıyoruz. Yurt dışında vatandaşlarımız esir alındığında, askerlerimiz onları kurtarma pahasına canlarını tehlikeye atıyor. Rehine kurtarma operasyonlarında hayatını kaybeden askerlerimiz var. Askerlerimize saygı duyulmalı." ifadelerini kullandı.

Neden arandığı bilinmiyor

Jandarma Genel Komutanlığının çıkardığı arama emrinde Bamako'ya yaklaşık 300 kilometre mesafedeki Sikasso'da görüldüğü belirtilen Petronin'in başkentten hiç ayrılmadığı da kaydedildi.

Yakın çevresi Petronin'in 2016'da kaçırıldığı ülkenin kuzeyindeki Gao'ya da hiç gitmediğini söylüyor.

Petronin'in neden arandığı ve Mali'de şu an ne yaptığı hala belirsizliğini koruyor.

Petronin hakkında çıkarılan yakalama emrinin, Fransa ile Mali arasında son dönemde yaşanan gerginlikle alakalı olabileceği belirtiliyor.

Yakalama emri çıkarıldı

Mali Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 30 Ekim'de tüm birimlere gönderilen belgede, Petronin'in görüldüğü yerde yakalanarak Bamako'ya getirilmesi emri verilmişti.

Belgede, Petronin'in en son Burkina Faso sınırındaki Sikasso mevkisinde görüldüğü kaydedilmişti.

Yakalama emrinde, Petronin'in neden arandığı belirtilmemişti.

2001'den bu yana Mali'de yaşıyordu

Yetersiz beslenme alanında çalışan bir sağlıkçı olan 76 yaşındaki Petronin, Mali'nin kuzeyindeki Gao kentine 2001'de yerleşmişti.

Yetersiz beslenmeyle karşı karşıya olan çocuklar için 2004'ten bu yana çeşitli faaliyetler yürüten Petronin, bu kapsamda Gao'ya Yardım Derneğini (Association d'Aide a Gao) kurmuştu.

Petronin, 24 Aralık 2016'da El Kaide bağlantılı gruplar tarafından Gao'da kaçırılmıştı.

Mart 2020'de kaçırılan muhalefet lideri Soumaila Cisse ile 6 Ekim 2020'de serbest kalan Petronin, daha sonra yaptığı açıklamada, kaçırıldığı dönemde Müslüman olduğunu açıklamıştı.

O dönem dünyadaki son Fransız rehine olan Petronin'in serbest kalması karşılığında 200 El Kaide militanı da serbest bırakılmıştı.

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