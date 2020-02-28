El Kaide için Suriye'ye eleman yollayan şahıslara operasyon: 8 gözaltı

28.02.2020 14:09 | Son Güncelleme: 28.02.2020 14:09

Kocaeli'de El Kaide silahlı terör örgütü için elaman bularak Suriye'ye gönderdikleri iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce El Kaide silahlı terör örgütü HAD grubunun faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Kocaeli'de örgüt için üye bularak Suriye'ye gönderdiği belirlenen şahısların yakalanması için operasyon düzenlendi. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda 8 şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerin Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü öğrenildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA