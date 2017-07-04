El İbadi, 'Musul Zaferini' Kutladı

Irak Başbakanı Haydar El İbadi, "Musul'daki büyük zaferden" ötürü Irak ordusunu tebrik etti.



Musul'un tarihi eski şehir bölgesinde çatışmalar halen devam ederken, Başbakan El İbadi, Irak silahlı kuvvetlerini zaferden dolayı tebrik etti. Şehrin çok büyük kısmını terör örgütü IŞİD'den kurtaran Irak ordusu, Dicle Nehri'nin 250 metre kadar yakınına kadar ulaştığı mevzilerde halen teröristlerle şiddetli çatışmalara devam ediyor.



El İbadi'nin bu akşam bir basın toplantısında verdiği tebrik mesajı, Musul'daki El Nuri Camisi'nin geri alınmasıyla birlikte Irak'taki IŞİD "halifeliğinin" yıkıldığının ilan edilmesinden birkaç gün sonra yayınlandı.



"Hilafet" ilanından tam üç yıl sonra



El İbadi'nin açıklamaları, terör örgütü lideri Ebubekir El Bağdadi'nin "halifeliğini" ilan ettiği El Nuri Camii konuşmasının 3. yıldönümünde gerçekleşti.



Irak ordusu, ülkenin en büyük ikinci şehri olan Musul'u geri alma operasyonuna geçtiğimiz Ekim ayında başlamıştı. IŞİD, 2014 yılında, birkaç gün içinde şehri zapt etmişti. - Bağdat