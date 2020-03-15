El hijyenine dikkat ederken el sağlığınızdan olmayın
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El hijyenine dikkat ederken el sağlığınızdan olmayın

Tüm dünyada önemli bir sağlık sorunu haline gelen yeni tip Korona virüsten korunmak için el hijyenine dikkat etmek gerekiyor.

15.03.2020 17:00 | Son Güncelleme: 15.03.2020 17:01
El hijyenine dikkat ederken el sağlığınızdan olmayın

Tüm dünyada önemli bir sağlık sorunu haline gelen yeni tip Korona virüsten korunmak için el hijyenine dikkat etmek gerekiyor. Bu dönemde sık kullanılan sabun, dezenfektan ve kolonya gibi ürünler ise ellere zarar verebilirken egzamaya kadar giden sağlık sorunlarına yol açıyor. Sorunların önüne geçmek için her yıkamadan sonra elleri nemlendirmek ise yeterli.

Tüm dünyada sağlık sorunu olmaya devam eden yeni tip Korona virüse karşı mücadelede; koruyucu ve önleyici yöntemler büyük yer kaplıyor. El hijyenin önemli olduğu bu dönemde beyaz sabun kullanmak gerekirken dezenfektanlardan da yardım alınabiliyor. Ancak sık kullanılan sabun, dezenfektan ve kolonya egzamaya kadar gidebilen sağlık sorunlarına yol açıyor. Uzmanlar ise her yıkama işleminden sonra elleri nemlendirmek gerektiği konusunda vatandaşları uyarıyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Türk Dermatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Emel Erdal Çalıkoğlu, el hijyenin önemli olduğu bu dönemde sıvı sabunlar yerine kalıp beyaz renkli sabunlar tercih etmek gerektiğini belirterek, "Bir ürün sıvılaştırıldığı ve içine renk katıldığı zaman içine kimyasal maddeler eklenmiş oluyor. Biz anneannelerimizin kullandığı beyaz kalıp sabunları tercih ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Ellere sık uygulanan sabunla yıkama işleminin, dezenfektan ve kolonya kullanımının elleri kurttuğunu aktaran Çalıkoğlu, "Bu hijyenik tedbirlere bu dönemde uymamız lazım. Ama diyoruz ki ek olarak bunları kullandıktan sonra ellerinizi nemlendirin. Ellerimizi nemlendirmezsek günde 8-10 kez ellerimizi yıkadığımızı düşünün her seferin de elimiz kuruyacaktır. Kuruyan deri kızarır çatlar ve egzama tablosuna yol açar. Bu egzamalar iltihaplanabilir bu durumda da hastanelere koşmak gerekir. Halbuki biz böyle acil bir dönemde insanlar gerekmediği durumda evlerinde otursunlar, hastaneye gitmesinler istiyoruz. O yüzden egzamayı ileri aşamaya geçmeden kuruma aşamasında durdurabilirsek onlar da polikliniklere başvurmak zorunda kalmazlar" diye konuştu.

Ev ortamında su ve sabun ile yıkama işleminin yeterli olduğunu belirten Çalıkoğlu, su ve sabuna ulaşılamayan özellikle kalabalık yerlerde dezenfektan kullanmak gerektiğini kaydetti.

Doğru dezenfektan seçiminin nasıl yapılması gerektiğine işaret eden Çalıkoğlu, "Kesinlikle merdiven altı ürünlere rağbet etmeyelim, son dönemde bu anlamda çok fazla ürün çıktı. Markalı ürünleri tercih edelim, mümkünse eczaneden alalım. İhtiyaç oldukça ellerimizi dezenfekte etmemiz şart. Bir de dışarıdan eve girerken mutlaka bir kez dezenfektan kullanmak lazım" dedi.

Korona virüs nedeniyle evlerde de hijyene önem verildiğinin altını çizen Çalıkoğlu, bu dönemde özellikle çamaşır suyu kullanımının artığına işaret ederek, "Hanımlarımız çamaşır duyunu çok severler ve çoğu zaman çamaşır suyuna ellerini direkt temas ettirirler. Lütfen eldiven kullansınlar. Bazı hanımları eldiven kaşındırabilir ve tahriş edebilir. Onlar içi pamuklu eldiven kullanacaklar ya da eldivenin içine pamuklu astar dikebilirler" dedi.

(Neşra Durmaz - Emre Yüzügüldü/İHA)

El hijyenine dikkat ederken el sağlığınızdan olmayın

Kaynak: İHA

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El hijyenine dikkat ederken el sağlığınızdan olmayın

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