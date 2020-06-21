El-Halil ve Nablus'ta sokağa çıkma yasağının ardından caddelerde sessizlik hakim
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El-Halil ve Nablus'ta sokağa çıkma yasağının ardından caddelerde sessizlik hakim

İşgal altındaki Batı Şeria'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında giriş çıkışların kapatıldığı ve sokağa çıkma yasağının uygulandığı Nablus ve El-Halil kentlerinde cadde ve sokaklar boş kaldı.

El-Halil ve Nablus'ta sokağa çıkma yasağının ardından caddelerde sessizlik hakim
21.06.2020 16:19 | Son Güncelleme: 21.06.2020 16:22

İşgal altındaki Batı Şeria'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında giriş çıkışların kapatıldığı ve sokağa çıkma yasağının uygulandığı Nablus ve El-Halil kentlerinde cadde ve sokaklar boş kaldı.

Sakinlik ve sessizliğin hakim olduğu Nablus ve El-Halil kentlerinde fırın, bakkal ve eczane dışında tüm iş yerleri kapatıldı.

Koronavirüs nedeniyle 5 gün boyunca giriş çıkışların kapatıldığı El-Halil kentinde kararı uygulamak için güvenlik güçleri konuşlandı. İki günlüğüne giriş ve çıkışların kapatıldığı Nablus kentinde de Filistin güvenlik güçleri önlemler aldı.

Nablus Valisi İbrahim Ramazan dün, cumartesi akşamından pazartesi akşamına kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurmuştu.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, dün işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil ve Nablus kentlerinin, vaka sayılarındaki artış nedeniyle giriş ve çıkışlara kapatıldığını açıklamıştı.

Iştiyye, El-Halil kentinde bir günde 49 Kovid-19 vakasının tespit edilmesi üzerine, kentin 5 günlüğüne giriş ve çıkışlara tamamen kapatıldığını belirtmişti.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinin de aynı şekilde iki günlüğüne giriş ve çıkışlara kapatıldığını aktaran Iştiyye, Batı Şeria'nın tüm kentlerinde her türlü toplantının yasaklandığını kaydetmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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