Harem-i İbrahim Camisi'nde ramazan ayının üçüncü cumasına 10 bin Filistinli katıldı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi'nde yaklaşık 10 bin kişi ramazan ayının üçüncü cuma namazını kıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi'nde yaklaşık 10 bin kişi ramazan ayının üçüncü cuma namazını kıldı.

Harem-i İbrahim Camisi Müdürü Hıfzı Ebu Suneyne AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin caminin kapılarındaki önlemleri sıkılaştırdığını, namaza gelenlerin kimlik kontrolünden geçirildiğini ve gençlerin üzerlerinin aradığını söyledi.

Ebu Suneyne, İsrail yönetiminin söz konusu uygulamalarına tepki gösterdi.

Harem-i İbrahim Camisi'nin tüm tesislerinin cemaate açıldığını aktaran Ebu Suneyne, caminin ramazan ayının cuma günleri, Kadir Gecesi, Ramazan ve Kurban bayramları, Miraç ve Mevlid kandilleri ile hicri yılbaşı olmak üzere yılda 10 gün kadar Filistinliler için tamamen açık olduğuna işaret etti.

Müslümanlara göre Harem-i İbrahim Camisi, Mekke'deki Mescid-i Haram ile Medine'deki Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa'dan sonraki en önemli dördüncü cami sayılıyor. Cami, Yahudi inancına göre ise Mescid-i Aksa'da olduğuna inanılan "Süleyman Mabedi"nden sonra yeryüzündeki en kutsal mabet kabul ediliyor.

Harem-i İbrahim Camisi, Baruch Goldstein adlı fanatik bir Yahudi'nin 25 Şubat 1994'te 29 Müslüman'ı öldürdüğü katliamın ardından kapatılmış ve yeniden açıldığında çoğu Yahudilere tahsis edilecek şekilde ikiye bölünmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Qais Omar Darwesh Omar