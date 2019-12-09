El Halil'de Yahudi mahallesi projesi nedeniyle greve gidildi

09.12.2019 12:38 | Son Güncelleme: 09.12.2019 12:38

İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde bulunan El Halil'de "Yahudi mahallesi kurulması" projesi nedeniyle kentte genel greve gidildi.

Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi Fetih'in çağrısı üzerine El Halil'deki devlet daireleri ve eğitim kurumlarının yanı sıra özel işletmeler ve dükkanlar da kepenk kapattı.

Fetih Hareketi ayrıca Filistinlilerden vakit namazlarını El Halil'deki Harem-i İbrahim Camisi'nde kılmalarını ve İsrail'in Yahudileştirme politikalarına karşı camiyi korumalarını istedi.

El Halil'de Yahudi mahallesi projesi

İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett, 1 Aralık'ta El Halil'de yeni bir Yahudi mahallesi kurulması projesine onay vermişti.

Bennett'in onayladığı projeye göre söz konusu mahallenin, El Halil'in merkezinde 1994'teki El Halil katliamı sonrası İsrail tarafından kapatılan El-Cümle (El-Hisbe) Çarşısı'na kurulacağı belirtilmişti.

Bu adımın ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun 18 Kasım'da yaptığı "işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmedikleri" şeklindeki açıklamasından sonra gelmesi dikkati çekmişti.

Trump'ın seçilmesinin ardından Yahudi yerleşim faaliyetleri hız kazandı

Tel Aviv yönetimi, Donald Trump'ın ABD Başkanı olarak göreve başladığı 2017'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'teki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin genişletilmesine hız verdi.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 252, işgal altındaki Doğu Kudüs'te de 13 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Buralarda 600 binden fazla Yahudi yerleşimci yaşıyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in "1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve yasa Yahudi yerleşim birimleri inşasına son vermeyi kabul etmemesi" nedeniyle Nisan 2014'te durmuş ve bütün çabalara rağmen yeniden başlatılamamıştı.

Mescid-i Aksa'dan sonraki en kutsal dördüncü cami

El Halil'deki Harem-i İbrahim Camisi, Mekke'deki Mescid-i Haram ile Medine'deki Mescid-i Nebevi ve Kudüs'teki Mescid-i Aksa'dan sonra en kutsal dördüncü cami olarak görülüyor.

Caminin altında yer alan Hazreti İbrahim ve eşi Hazreti Sare'nin kabirlerinin yanı sıra Hazreti İshak, Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf ve hanımlarının mezarlarının bulunduğuna inanılan mağara, İsrail tarafından "Ata Babalar (Machpelah)" olarak isimlendiriliyor. Harem-i İbrahim Camisi, bu nedenle sık sık fanatik Yahudilerin baskınlarına uğruyor.

Hazreti İshak ve hanımının bulunduğu kabirler Müslümanlara ayrılan kısımda kalırken, diğerleri ise Yahudilere ayrılan ve sinagoga çevrilen bölümlerde bırakılmış durumda.

Tarihi 4 bin yıl öncesine uzanıyor

Tarihi yaklaşık 4 bin yıl önce Hazreti İbrahim'in dönemine uzanan Harem-i İbrahim'in üzerine, Roma İmparatorluğu'nun "Yahudiye bölgesine" atadığı Yahudi Kralı Hirodes tarafından M.Ö. 20 yılında inşa edildiği belirtilen surlar hala varlığını koruyor.

Yapı itibarıyla Mescid-i Aksa'ya benzeyen Harem-i İbrahim, Roma ve Bizans dönemlerinde kilise olarak kullanılırken, 634 yılında İslam ordularının hükmüyle camiye çevrildi. Buna rağmen, Haçlı seferleriyle birlikte 90 yıl boyunca bir kez daha kilise olarak kullanılmaya başlanan Harem-i İbrahim en son Selahaddin Eyyubi döneminde yeniden camiye dönüştürüldü.

Harem-i İbrahim, Yahudi inancına göre Mescid-i Aksa'da olduğuna inanılan "Süleyman Mabedi"nden sonra yeryüzündeki en kutsal mabet olarak kabul ediliyor.

UNESCO'ya bağlı Dünya Miras Komitesi, 2017 yılında Harem-i İbrahim Camisi ve caminin içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesinin "Filistin'e ait tehlike altındaki dünya mirası" olarak Dünya Miras Listesi'ne eklenmesine karar vermişti.

El Halil Camisi katliamı

İsrail'in 1967 yılından beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan cami, 25 Şubat 1994'te sabah namazını kılan Müslümanların üzerine ateş açan Baruch Goldstein adlı Yahudi fanatiğin eyleminden sonra kapatılmış ve yeniden açıldığında ise yarısından fazlası Yahudilere tahsis edilmiş şekilde ikiye bölünmüştü.

Tarihe "El Halil Camisi (Harem-i İbrahim) Katliamı" olarak geçen saldırıda 29 Filistinli şehit olmuş, 150'den fazla kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA