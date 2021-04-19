El Halil'de Ramazan'da lokum satışları artıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

El Halil'de Ramazan'da lokum satışları artıyor

El Halil'de Ramazan'da lokum satışları artıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde, Osmanlı Döneminden kalma tarifleriyle yapılan lokum Ramazan ayında en fazla rağbet gören ürünler arasında yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti! İşte emekli ikramiyeleriyle ilgili gündemdeki 3 formül
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti! İşte emekli ikramiyeleriyle ilgili gündemdeki 3 formül

İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde, Osmanlı Döneminden kalma tarifleriyle yapılan lokum Ramazan ayında en fazla rağbet gören ürünler arasında yer alıyor.

Dünya genelinde etkili olan yeni tip korona virüs salgınıyla mücadele devam ederken işgal altındaki Batı Şeria'da Ramazan ayı bu yıl da korona virüs gölgesinde geçiyor. Korona virüs tedbirlerine rağmen Ramazan günlerinde EL Halil kentinde halk hem iftar ve sahur sofralarında yerini alıyor hem de misafirlere ikram ediliyor. Filistin'de "Halkum" olarak bilinen lokum Ramazan ayı dahil olmak üzere özel günlerde sofralardaki yerini alıyor. Osmanlı Döneminde Filistin'e ulaşan lokum, Osmanlı'dan kalma tarifleriyle El Halil'deki pazarlarda yapılıyor. Halk, Ramazan ayında pazarlara akın ederek lokuma büyük rağbet gösteriyor.

Lokum almaya gelen Mustafa Ebu Ramuz, "Pazara gideceğimi söylediğimde ailem lokum almamı istiyor. Lokum bir gelenek olarak kaldı. Çok lezzetli ve sağlıklı. Çocuklarım lokumu gördükleri zaman mutlu oluyorlar" dedi.

Lokum dükkanı sahibi Muhammed Sidir ise "Lokumda koruyucu maddeler kullanmıyoruz. Sadece şeker, mısır nişastası oluyor. Yıllardır bu işi yapıyorum. Lokum, Filistin'in farklı bölgelerinde de çok alınıyor. Ramazan gelince daha çok satılıyor "ifadelerini kullandı. - EL HALİL

El Halil'de Ramazan'da lokum satışları artıyor
El Halil'de Ramazan'da lokum satışları artıyor
El Halil'de Ramazan'da lokum satışları artıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Faik Öztrak Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müjde Ar Cansu Dere Ebru Gündeş Burcu Biricik
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Silah
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: El Halil'de Ramazan'da lokum satışları artıyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 12:31:43. #1.16#

title