El Halil'de Osmanlı döneminden kalan karantina merkezi hala hizmet veriyor
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El Halil'de Osmanlı döneminden kalan karantina merkezi hala hizmet veriyor

İşgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde Osmanlı döneminde kurulan karantina merkezi hala halka hizmet veriyor.

El Halil'de Osmanlı döneminden kalan karantina merkezi hala hizmet veriyor
17.09.2020 00:57 | Son Güncelleme: 17.09.2020 01:03

İşgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde Osmanlı döneminde kurulan karantina merkezi hala halka hizmet veriyor.

Batı Şeria'nın El-Halil kentinde MS. 1848'de yılında Osmanlılar tarafından kurulan karantina merkezi Filistinlere hizmet vermeye devam ediyor. "Tahaffuzhane" adlı karantina merkezi kente gelen yabancıların karantina merkezi olarak kullanılıyordu. El- Halil'e gelenler merkezde belli bir süre kalıp doktorlar tarafından izleniliyordu. Şehirdeki halkla karşılaşmadan önce yabancıların bulaşıcı bir hasta hastalığa sahip olup olmadığını bilmek için merkezde tutuluyorlardı. Resmi kaynaklara göre, Osmanlı karantina merkezi, binlerce insanı öldüren bulaşıcı hastalıklardan önlemek için büyük bir rol oynadı. Kent halkını korumak amacıyla inşa edilen karantina merkezi hala hizmet veriyor.

Karantina kliniği müdürü İyad Abu Armila " Bu tarihi karantina merkezinin bazı bölümleri Filistin vatandaşlarına sağlık hizmeti vermeye devam ediyor "dedi.

Osmanlı karantina merkezi sadece sağlık tesisi değil, tarihte de önemli olduğunu vurgulayan Abu Armila "Bu bina tarihi değer açısında Filistinliler için çok önemlidir. El-Halil İmar Komitesi ise bu merkeze Filistin'deki Türk tarihinin önemli bir sembolü olduğu için restorasyon çalışmaları yapıyor "ifadelerini kullandı. - EL HALİL

Kaynak: İHA

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