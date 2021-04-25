El Halil'de Kudüs için dayanışma gösterisi

Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde Filistinliler, işgalci İsrail güçlerinin Ramazan ayının başlangıcından bu yana sürekli saldırılara maruz kalan Kudüs için dayanışma gösterisi düzenledi.

Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde Filistinliler, işgalci İsrail güçlerinin Ramazan ayının başlangıcından bu yana sürekli saldırılara maruz kalan Kudüs için dayanışma gösterisi düzenledi.

İşgalci İsrail güçlerinin Filistinlilere yönelik zulmü Ramazan ayında da devam ederken, işgal altındaki Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da teravih namazını kılan Filistinlilere yönelik saldırılar Batı Şeria'da protesto edildi. Batı Şeria'da bulunan El Halil kentinde bir araya gelen aktivistler, "Kudüs ile dayanışma" adı altında düzenlenen gösteride Kudüs'te İsrail zulmüne maruz kalan Filistinlilere dayanışma mesajı verdi. İsrail güçlerinin Kudüs'teki Filistinlilere yönelik artan saldırılarına tepki gösteren grup, dünyanın Kudüs'teki Filistinlilerin yanında durmasını talep etti.

Gösteriye katılan Hebron Belediye Başkanı Tayseer Abu Sneineh, Kudüs'ün yalnız olmadığını belirterek, "Filistin halkı ve İslam dünyası Kudüs'ün yanında" ifadelerini kullandı. Katılımcılardan Abu Sneina ise Kudüs'teki çatışmaların, İsrail işgalinin sona ermesi anlamına geldiğini ve Kudüs'ün İsrail işgaline karşı galip geleceğini ifade etti.

Filistinli yetkililer de bugün Filistin genelinde teravih namazlarının ardından tüm vatandaşları yürüyüşe çağırdı. - EL HALİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı